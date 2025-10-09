Nyilvánosságra hozták a Békemenet pontos útvonalát és időpontját

"Az október 23-i Békemenettel azt üzenjük, hogy nem leszünk gyarmat, és megvédjük hazánk szuverenitását" - hangsúlyozta Csizmadia László, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) elnöke az idei Békemenet megszervezéséről tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.

Csizmadia László közölte: október 23-án 9 órától az Elvis Presley téren gyülekeznek, ahonnan a Margit híd-Nyugati tér-Alkotmány utca útvonalon a Kossuth térre vonulnak az 1956-os forradalom emlékére rendezett állami ünnepségre.

A Kormányinfó bejelentése szerint ott beszél majd Orbán Viktor.