Ellopták, megcsonkították, és végül majdnem a kalapács alatt végezte

Dobó Dénes közleményében azt írta, az első fokon eljárt Debreceni Járásbíróság 2024. november 18-án megtartott nyilvános tárgyaláson hirdetett ítéletet és a vádlottat pénzmosás bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek, a férfit ezért egymillió forint pénzbüntetésre ítélte, a festményt pedig elkobozta. Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezett, de azt később visszavonták, így a járásbíróság elsőfokú ítélete jogerőssé vált – jelezte a szóvivő.

A jogerős ítélet szerint az egyik neves magyar festő, Koszta József A festő lánya című festménye 2000. november 15-ig magángyűjteményben volt, a tulajdonosa azonban elhunyt, a képet pedig több másik festménnyel együtt ismeretlenek 2000 novemberében eltulajdonították.

A Miniszterelnökség műtárgyfelügyeleti hatósági főosztálya 2007. szeptember 11-én az ügyben szereplő festményt bejegyezte az eltulajdonított kulturális javak nyilvántartásába.

A műalkotást egy ismeretlen megcsonkította: a festmény bal oldalát levágta, és két különálló képet hozott létre. A részeket önálló műalkotásként továbbértékesítették – állapította meg a bíróság.

A szóvivő tájékoztatása szerint a vádlott 2010-ben egy magánszemélytől 2 millió forintért megvásárolta az eredeti festmény megcsonkított egyik részét. Ezután, még abban az évben tisztázatlan körülmények között tudomást szerzett arról, hogy a birtokába jutott festmény valójában bűncselekmény elkövetéséből származik, azt ismeretlen személyek a tulajdonostól ellopták.

Az ezt követő időszakban a vádlott a bűncselekményből származó festményt folyamatosan birtokában tartotta, majd 2021. őszén beadta egy Debrecenben működő aukciós házba – aukciós szerződés megkötése mellett – azért, hogy a decemberi árverés egyik tételeként értékesítsék.

Az aukciós ház az eseményt megelőzően az árverési katalógust – a vonatkozó szabályoknak megfelelően – megküldte a Miniszterelnökség műtárgyfelügyeleti főosztályára, a hatóság pedig a szóban forgó képet az eredeti eltulajdonított festmény megcsonkított részeként beazonosította.

A vádlottnak a festmény átruházására irányuló szándéka meghiúsult, a műtárgyat lefoglalták. A kép értéke 6-8 millió forint között van – jelezte a bírósági szóvivő.