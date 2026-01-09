ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.64
usd:
331.57
bux:
116510.12
2026. január 9. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy díszes képkeret üres vászonnal egy múzeumban vagy kiállítóteremben.
Nyitókép: Getty Images/BrianAJackson

Ellopták, megcsonkították, és végül majdnem a kalapács alatt végezte

Infostart / MTI

Pénzmosás bűntettének kísérlete miatt egymillió forint pénzbüntetésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki egy lopott, előzőleg megcsonkított festményt akart értékesíteni – tájékoztatott a Debreceni Törvényszék szóvivője.

Dobó Dénes közleményében azt írta, az első fokon eljárt Debreceni Járásbíróság 2024. november 18-án megtartott nyilvános tárgyaláson hirdetett ítéletet és a vádlottat pénzmosás bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek, a férfit ezért egymillió forint pénzbüntetésre ítélte, a festményt pedig elkobozta. Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezett, de azt később visszavonták, így a járásbíróság elsőfokú ítélete jogerőssé vált – jelezte a szóvivő.

A jogerős ítélet szerint az egyik neves magyar festő, Koszta József A festő lánya című festménye 2000. november 15-ig magángyűjteményben volt, a tulajdonosa azonban elhunyt, a képet pedig több másik festménnyel együtt ismeretlenek 2000 novemberében eltulajdonították.

A Miniszterelnökség műtárgyfelügyeleti hatósági főosztálya 2007. szeptember 11-én az ügyben szereplő festményt bejegyezte az eltulajdonított kulturális javak nyilvántartásába.

A műalkotást egy ismeretlen megcsonkította: a festmény bal oldalát levágta, és két különálló képet hozott létre. A részeket önálló műalkotásként továbbértékesítették – állapította meg a bíróság.

A szóvivő tájékoztatása szerint a vádlott 2010-ben egy magánszemélytől 2 millió forintért megvásárolta az eredeti festmény megcsonkított egyik részét. Ezután, még abban az évben tisztázatlan körülmények között tudomást szerzett arról, hogy a birtokába jutott festmény valójában bűncselekmény elkövetéséből származik, azt ismeretlen személyek a tulajdonostól ellopták.

Az ezt követő időszakban a vádlott a bűncselekményből származó festményt folyamatosan birtokában tartotta, majd 2021. őszén beadta egy Debrecenben működő aukciós házba – aukciós szerződés megkötése mellett – azért, hogy a decemberi árverés egyik tételeként értékesítsék.

Az aukciós ház az eseményt megelőzően az árverési katalógust – a vonatkozó szabályoknak megfelelően – megküldte a Miniszterelnökség műtárgyfelügyeleti főosztályára, a hatóság pedig a szóban forgó képet az eredeti eltulajdonított festmény megcsonkított részeként beazonosította.

A vádlottnak a festmény átruházására irányuló szándéka meghiúsult, a műtárgyat lefoglalták. A kép értéke 6-8 millió forint között van – jelezte a bírósági szóvivő.

Kezdőlap    Bűnügyek    Ellopták, megcsonkították, és végül majdnem a kalapács alatt végezte

bíróság

lopás

festmény

pénzmosás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől

Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől
Téli gumi, megfelelő ablaktörlő gumik, ablakmosó folyadék – Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor szerint a mostani időjárási körülmények között ezekről mindenképpen gondoskodniuk kell az autósoknak. A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere az InfoRádióban elmondta: elindulás előtt jó, ha felmérjük saját magunk és az autónk képességeit. Azt javasolja, takarítsuk le a havat az autónk tetejéről, mert ha ezt nem tesszük meg, fékezésnél akár nagyobb mennyiségű hó is lezúdulhat a szélvédőre, ami komoly balesetet is eredményezhet.
 

Életveszélyes a helyzet, vegyük komolyan a riasztásokat

Bartal Tamás: itt az ónos eső, vigyázni kell, a só se nagyon segít

Járhatatlan utak, támad az ónos eső birodalma, és ez csak az egyik baj – videó

Sorra fagynak be a tavak, de...

Ha a Normafára készül, erről mindenképp tudnia kell!

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Itt az előrejelzés az egész hétvégére is, kegyetlen idő lesz

Rászervez a hidegre a MOHU is

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyernél egy éves Signature PRO előfizetést? Most itt a lehetőség!

Nyernél egy éves Signature PRO előfizetést? Most itt a lehetőség!

Közös befektetői kutatást végez a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a Portfolio, a kérdőív kitöltői között egy Tesla élményvezetést, illetve 5 darab 1 éves Signature PRO előfizetést is kisorsolunk. Vegyél részt a felmérésben a kérdőív kitöltésével, és nyerd el te az értékes jutalmak egyikét!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem az OTP volt a nap nyertese, mutatjuk, mi mozgatta a BUX-ot

Nem az OTP volt a nap nyertese, mutatjuk, mi mozgatta a BUX-ot

A részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More protests erupt in Iran as supreme leader accuses crowds of 'trying to please Trump'

More protests erupt in Iran as supreme leader accuses crowds of 'trying to please Trump'

The country is under a nationwide internet blackout after almost two weeks of widespread anti-government protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 9. 18:22
Vörösrézért mászott fel a templomra
2026. január 9. 16:46
Újabb eljárás indul Ruszin-Szendi Romulusz ellen
×
×
×
×