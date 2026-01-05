ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 5. hétfő
Csaba László közgazdász, egyetemi tanár

2026. január 5. 18:00
Podcastok

2026. január 5. 20:25
Fájdalmas tragédiák, figyelmetlen gépjárművezetők – 19-en haltak meg tavaly a vasúti átjárókban
2026. január 5. 20:00
Az EnergiaVilág 2026. január 5-i adása
2026. január 5. 19:53
Robert Fico szerint az Európai Unió nem használja ki külpolitikai erejét
2026. január 5. 18:19
Szakértő: drónháborúvá vált az orosz–ukrán konfliktus, ezért jóval véresebb lett
2026. január 5. 15:45
A Vívópercek magazin 2026. január 5-i adása
2026. január 5. 14:58
Rapid fokozatba kapcsolt a nemzetközi jog felbomlása – mondja Venezuela megtámadásáról a nemzetközi jogász
2026. január 5. 13:10
Átvette a tizedik új F–16-os gépét Szlovákia
2026. január 5. 11:36
Ennek már fele sem tréfa: havazás és durva ónos eső fenyeget – térképek
