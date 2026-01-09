Tajtékzik Európa, mégis létrejött az EU-Mercosur megállapodás

Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei jóváhagyták a Mercosur‑szabadkereskedelmi megállapodás aláírásának előfeltételeit, így a hosszú, évtizedes tárgyalássorozat várhatóan a közeljövőben formális aláírásig és később ratifikációig jut – adta hírül a hvg.hu.

A 27 EU tagállam közül a szükséges minősített többség támogatta a megállapodást, így a bizottsági elnök, Ursula von der Leyen hamarosan aláírhatja a szöveget a Mercosur‑partnerekkel, a tervek szerint már jövő héten. Ez áttörést jelentene abban, hogy létrejöjjön egy közös piac 700 millió emberre kiterjedően, míg a fennálló magas vámokat fokozatosan lebontják.

A döntést nem kísérte osztatlan támogatás, különösen a mezőgazdasági szektor részéről.

Magyarország, Franciaország, Lengyelország, Ausztria és Írország hivatalosan is jelezte, hogy nem támogatja a megállapodást, attól tartva, hogy az olcsó dél‑amerikai agrárimport alááshatja a helyi gazdálkodókat.

Korábban számos nagyvárosban, legutóbb pedig Párizsban traktoros tiltakozások is voltak az Eiffel‑torony környékén.

A tagállamok jóváhagyása még nem jelent végső ratifikációt, a szöveget most az Európai Parlamentnek is el kell fogadnia, ami a becslések szerint tavaszra várható, és további viták fogják megelőzni a fenntarthatóság, környezetvédelem és agrárszabályozások szempontjaiból is.

A tervezett EU-Mercosur-megállapodás több védintézkedést tartalmaz az uniós mezőgazdaság számára. Az érzékeny termékeknél (pl. marhahús, baromfi, cukor, etanol) a piacnyitás nem teljes, hanem mennyiségi kvótákhoz kötött, amelyek csak korlátozott volumenben engedik a kedvezményes importot. Emellett a megállapodás kétoldalú védzáradékot is tartalmaz: ha az import hirtelen megugrása súlyos piaci zavart okoz, az EU ideiglenesen visszaállíthatja a vámokat vagy felfüggesztheti a kedvezményeket. A fenntarthatósági fejezet elvben előírja a környezetvédelmi és állatjóléti normák betartását is.