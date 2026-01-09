ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.7
usd:
331.01
bux:
116512.12
2026. január 9. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Flags of Mercosur and European Union waving in the wind on a clear day. International trading. Finance and economy. 3d illustration render. Selective focus
Nyitókép: rarrarorro/Getty Images

Tajtékzik Európa, mégis létrejött az EU-Mercosur megállapodás

Infostart

A világ legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodása jött létre az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piac, a Mercosur között. Az egyezséget szükséges többséggel fogadták el, öt ország, köztük Magyarország tiltakozása ellenére.

Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei jóváhagyták a Mercosur‑szabadkereskedelmi megállapodás aláírásának előfeltételeit, így a hosszú, évtizedes tárgyalássorozat várhatóan a közeljövőben formális aláírásig és később ratifikációig jut – adta hírül a hvg.hu.

A 27 EU tagállam közül a szükséges minősített többség támogatta a megállapodást, így a bizottsági elnök, Ursula von der Leyen hamarosan aláírhatja a szöveget a Mercosur‑partnerekkel, a tervek szerint már jövő héten. Ez áttörést jelentene abban, hogy létrejöjjön egy közös piac 700 millió emberre kiterjedően, míg a fennálló magas vámokat fokozatosan lebontják.

A döntést nem kísérte osztatlan támogatás, különösen a mezőgazdasági szektor részéről.

Magyarország, Franciaország, Lengyelország, Ausztria és Írország hivatalosan is jelezte, hogy nem támogatja a megállapodást, attól tartva, hogy az olcsó dél‑amerikai agrárimport alááshatja a helyi gazdálkodókat.

Korábban számos nagyvárosban, legutóbb pedig Párizsban traktoros tiltakozások is voltak az Eiffel‑torony környékén.

A tagállamok jóváhagyása még nem jelent végső ratifikációt, a szöveget most az Európai Parlamentnek is el kell fogadnia, ami a becslések szerint tavaszra várható, és további viták fogják megelőzni a fenntarthatóság, környezetvédelem és agrárszabályozások szempontjaiból is.

A tervezett EU-Mercosur-megállapodás több védintézkedést tartalmaz az uniós mezőgazdaság számára. Az érzékeny termékeknél (pl. marhahús, baromfi, cukor, etanol) a piacnyitás nem teljes, hanem mennyiségi kvótákhoz kötött, amelyek csak korlátozott volumenben engedik a kedvezményes importot. Emellett a megállapodás kétoldalú védzáradékot is tartalmaz: ha az import hirtelen megugrása súlyos piaci zavart okoz, az EU ideiglenesen visszaállíthatja a vámokat vagy felfüggesztheti a kedvezményeket. A fenntarthatósági fejezet elvben előírja a környezetvédelmi és állatjóléti normák betartását is.

Kezdőlap    Gazdaság    Tajtékzik Európa, mégis létrejött az EU-Mercosur megállapodás

mezőgazdaság

élelmiszer

tiltakozás

európai unió

kereskedelem

dél-amerika

megegyezés

mercosur-egyezmény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tajtékzik Európa, mégis létrejött az EU-Mercosur megállapodás

Tajtékzik Európa, mégis létrejött az EU-Mercosur megállapodás
A világ legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodása jött létre az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piac, a Mercosur között. Az egyezséget szükséges többséggel fogadták el, öt ország, köztük Magyarország tiltakozása ellenére.
 

Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

Sorra fagynak be a tavak, de...

Sorra fagynak be a tavak, de...

A tartós hideg miatt lassan már hazánk legnagyobb tavain is egybefüggő jégréteg alakul ki, ám ez nem jelenti azt, hogy hanyatt-homlok lehet rohanni korcsolyázni, sőt!
 

Ha a Normafára készül, erről mindenképp tudnia kell!

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Úgy faljuk az áramot, mint még soha

Fontos új infók az ónos esőről, több helyen órákon át ömlik, és még hó is lesz

Operatív törzs: ónos eső miatti riasztás esetén senki ne induljon útnak se járművel, se gyalog!

Itt az előrejelzés az egész hétvégére is, kegyetlen idő lesz

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.09. péntek, 18:00
Bartal Tamás
a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Azt mondják az oroszok, ez volt a háború legdurvább csapása: „nagyobbat szólt, mint egy atombomba”

Azt mondják az oroszok, ez volt a háború legdurvább csapása: „nagyobbat szólt, mint egy atombomba”

Szabályosan ünneplik az oroszok a ma hajnali, Ukrajna elleni kombinált rakétacsapást, az MK.ru vezető anyagként foglalkozik a témával – Jurij Knutov biztonságpolitikai szakértő bevonásával az okozott kár mértékét és az Oresnyik rakéta képességeit taglalják.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez már nem sci-fi: nukleáris energia hajtja majd a Meta szuperintelligenciáját

Ez már nem sci-fi: nukleáris energia hajtja majd a Meta szuperintelligenciáját

Mark Zuckerberg júliusban jelentette be a Prometheus rendszert, amely a vállalat fejlett mesterséges intelligencia törekvéseinek egyik kulcseleme.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Internet blackout after huge Iran marches as supreme leader says protesters 'trying to please Trump'

Internet blackout after huge Iran marches as supreme leader says protesters 'trying to please Trump'

Huge crowds of protesters have been marching through Iran's capital and other cities, with people heard calling for the overthrow of the supreme leader.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 9. 14:08
Havazás, ónos eső: hír érkezett Magyarország üzemanyagellátásáról
2026. január 9. 12:49
Az egyik mobilcég gigabüntetést kapott a díjak és a tájékoztatás miatt
×
×
×
×