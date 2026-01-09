Mínusz 25 fokot is mértek éjjel Magyarországon, elképesztő a hideg

Péntek hajnalban a leghidegebbet a Nógrád vármegyei Szécsényben rögzítették, mínusz 25 Celsius-fokot. Mihálygergén mínusz 23,9, Zabarban mínusz 23,5, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon pedig mínusz 23 fokot mértek.

A következő napokban nagyon durva időjárás lesz, ónos esőre és extrém hidegre adtak ki figyelmeztetést.

Nyugat, északnyugat felől hazánk északkeleti felén egyre több helyen fordulhat elő időszakos hószállingózás, többnyire gyenge havazás.

A délnyugati országrészben azonban -, ahol a déli óráktól intenzívebb lehet a csapadéktevékenység, nagyobb területen van esély ónos esőre, amely a délnyugati határ mentén tartós lehet!

A déli, délkeleti szél keletiesre fordul, néhol megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet –10 és 0 fok között várható, északkelet felé haladva számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Késő estére –13 és –5 fok közé hűl le a levegő.