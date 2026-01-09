ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.55
usd:
331.11
bux:
0
2026. január 9. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Jégcsapok a részben befagyott lillafüredi vízesésnél 2026. január 4-én.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Mínusz 25 fokot is mértek éjjel Magyarországon, elképesztő a hideg

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az idei téli szezon leghidegebb éjszakáján vagyunk túl, több mérőállomáson mínusz 20 Celsius-fok alatti hőmérsékletet mértek – közölte a HungaroMet Zrt.

Péntek hajnalban a leghidegebbet a Nógrád vármegyei Szécsényben rögzítették, mínusz 25 Celsius-fokot. Mihálygergén mínusz 23,9, Zabarban mínusz 23,5, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon pedig mínusz 23 fokot mértek.

A következő napokban nagyon durva időjárás lesz, ónos esőre és extrém hidegre adtak ki figyelmeztetést.

Nyugat, északnyugat felől hazánk északkeleti felén egyre több helyen fordulhat elő időszakos hószállingózás, többnyire gyenge havazás.

A délnyugati országrészben azonban -, ahol a déli óráktól intenzívebb lehet a csapadéktevékenység, nagyobb területen van esély ónos esőre, amely a délnyugati határ mentén tartós lehet!

A déli, délkeleti szél keletiesre fordul, néhol megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet –10 és 0 fok között várható, északkelet felé haladva számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Késő estére –13 és –5 fok közé hűl le a levegő.

Kezdőlap    Belföld    Mínusz 25 fokot is mértek éjjel Magyarországon, elképesztő a hideg

fagy

hidegrekord

szécsény

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő az extrém hidegről: ha ezeket tapasztaljuk, rögtön segítséget kell hívni

Szakértő az extrém hidegről: ha ezeket tapasztaljuk, rögtön segítséget kell hívni
Az előttünk álló napokban várható rendkívüli téli időjárás fokozott egészségügyi kockázatot jelent, elsősorban a veszélyeztetett csoportok számára – figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Patkó Enikő, az NNGYK Védelmi Igazgatási Főosztályának vezetője a többi között arról beszélt az InfoRádióban, hogy a kihűlés veszélye nemcsak a szabadban, hanem zárt térben is fennáll, a nem megfelelően fűtött lakásokban a szervezet hőháztartása felborulhat.
 

Mínusz 25 fokot is mértek éjjel Magyarországon, elképesztő a hideg

Változott az előrejelzés, a durva ónos eső és az extrém hideg ezekben a megyékben érkezik

Az egyik vasúti fővonalon összeomlott a vonatközlekedés péntek reggel

A fagyos reggel nem minden, egy rosszabb dolog is sújtja a MÁV-ot

Itt az előrejelzés az egész hétvégére is, kegyetlen idő lesz

Tavaszig biztosan van elég gáz a magyar tározókban

Akkora a baj, hogy jönnek a tejautomaták – exkluzív információk a szakminisztertől

Akkora a baj, hogy jönnek a tejautomaták – exkluzív információk a szakminisztertől

Válságban van a tejágazat az európai túltermelés és az alacsony felvásárlási árak miatt. A kormány tejautomaták létesítésére írt ki pályázatot. Erről Nagy István agrárminiszter beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Nagy István: 6-7 ezer állat leölése parancsolhat megálljt az Aujeszky-betegségnek

Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

Írország ellenzi, hogy az EU szabadkereskedelmi megállapodást kössön a dél-amerikai országokkal

Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.09. péntek, 18:00
Bartal Tamás
a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Befagyott a boltok forgalma az év végéhez közeledve

Befagyott a boltok forgalma az év végéhez közeledve

Nem lett acélos a kiskereskedelmi forgalom növekedése novemberben. Havi bázison lényegében stagnált, éves alapon is átlag alatt nőtt csak a forgalom. Egyelőre nem látszik, hogy az olyan kormányzati transzferek, mint az adókedvezmények emelése, vagy a nyugdíjasok utalványa komoly lendületet adtak volna a szektornak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Továbbra sem tér magához a magyarok vásárlási kedve: elképesztő, ami a boltokban folyik

Továbbra sem tér magához a magyarok vásárlási kedve: elképesztő, ami a boltokban folyik

Az év első tizenegy hónapjában összességében 2,8 százalékos bővülés látható az előző év azonos időszakához képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
There is a 'real threat' of US military action against Colombia, president tells BBC

There is a 'real threat' of US military action against Colombia, president tells BBC

Gustavo Petro tells the BBC's Ione Wells that the United States is treating other nations as part of a US "empire", after Trump threatened Colombia with military action.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 9. 07:58
Szakértő az extrém hidegről: ha ezeket tapasztaljuk, rögtön segítséget kell hívni
2026. január 9. 07:46
Levelet kapott Orbán Viktor, Magyarországra jöhet Donald Trump
×
×
×
×