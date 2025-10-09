ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 9. csütörtök Dénes
Egy dolgozó a gáz nyomását ellenőrzi az FGSZ Földgázszállító Zrt. vecsési üzemében 2017. január 10-én. Magyarország energiaellátása biztonságos, a tárolókban megfelelő mennyiségű gáz van, emellett a hazai termelés és az import biztosítja az ellátást, mondta Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) energiaügyért felelős államtitkára sajtótájékoztatóján. A rendkívüli hideg időjárás miatt a napi földgázfogyasztás duplája az éves átlagosnak, körülbelül 87 millió köbmétert fogyaszt az ország.MTI Fotó: Koszticsák Szilárd
Nyitókép: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Nyugtatja a gázfogyasztókat az MVM

Infostart / MTI

Az MVM a téli hónapokban is szavatolja a lakosság számára a biztonságos energiaellátást; a földgáztárolókban elegendő készlet áll rendelkezésre, és a társaság a tavaszi-nyári időszakban folyamatos hálózatfejlesztésekkel készült a szezonra - közölte az MVM.

Az MVM tájékoztatása szerint évente több milliárd forintot fordítanak a földgáz- és villamosenergia-elosztási rendszer korszerűsítésére, új alállomásokat építenek, bővítik a hálózati kapacitásokat, a legmodernebb technológiára cserélik az elöregedett vezetékeket. Csaknem 30 ezer kilométernyi földgáz- és csaknem 60 ezer kilométernyi villamosenergia-hálózaton keresztül, rendszeresen karbantartott, jó állapotú és európai szinten is kiemelkedő minőségű infrastruktúrával biztosítja a társaság a folyamatos és biztonságos energiaellátást az ügyfeleknek.

A társaság szakemberei 2025-ben több tíz kilométernyi vezetéken és számos nyomásszabályozó állomáson dolgoztak. A munkálatok során kicserélték a közterületen üzemelő elöregedett gázelosztó vezetékeket, beleértve az ingatlanok telekhatáráig húzódó leágazó szakaszokat is.

Áram: fejlesztések

Az MVM csoport áramhálózati társaságai szintén folyamatosan fejlesztik a villamosenergia-hálózatot. Az elmúlt egy évben közel 150 kilométernyi nagyfeszültségű vezeték rekonstrukciója, illetve kapacitásbővítése mellett új alállomások is létesültek.

Erőmű: minden rendben

Az MVM Mátra Energia Zrt. is felkészülten várja a 2025-2026-os fűtési szezont. A társaság elvégezte az erőművi berendezések átvizsgálását, karbantartását, megszervezte a készenléti rendszereket, valamint gondoskodott a szükséges tüzelőanyag-készletről és az alternatív energiaforrások üzemkészségéről. Kiemelt figyelmet fordítanak a vízellátó és fűtési rendszerek védelmére, a téli időjárás hatásainak megelőzésére és az esetleges üzemzavarok gyors ellátására - ismertették.

A társaság a közleményben felidézte:

a rezsicsökkentett földgáz elszámolási rendszere a felhasználói szokásokhoz és a fűtési szezon ritmusához igazodik.

A havi diktálást vagy a hőmérsékletfüggő részszámlázási módot választó ügyfelek esetében a kedvezményes mennyiségek meghatározása idő- és fogyasztásarányosan történik. Az MVM nem egyenletesen osztja el az éves kedvezménykeretet, hanem követi a felhasználás tipikus alakulását, így a fűtési szezon kezdetével a számlákban is egyre nagyobb kedvezményes mennyiség jelenik meg, amely közvetlenül támogatja a háztartásokat a téli hónapokban.

AI alapú ügyféltámogatás

Szeptember 11-től új, mesterséges intelligencia alapú ügyféltámogató rendszer is segíti az MVM ügyfeleit a rezsicsökkentéssel, valamint az áram- és földgázszámlákkal kapcsolatos kérdésekben. A Rezsiőr hozzájárul ahhoz, hogy az MVM ügyfelei gyorsabban és egyszerűbben jussanak hozzá a számukra releváns információkhoz, továbbá segít értelmezni a számlákat akár tételesen is, elmagyarázza a rezsicsökkentés működési mechanizmusát - hívta fel a figyelmet a társaság.

