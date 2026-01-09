Mesterterv: így kezdődik a választás éve

Háromhetes szünet után visszatért a Mesterterv, ahol Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője két állandó szakértőjével, Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével és G. Fodor Gáborral, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatójával indul az új politikai év értékelése. Az évadzáró óta karácsony és szilveszter ellenére sem állt meg a politika: újévi beszédet mondott a köztársasági elnök és Magyar Péter is, utóbbi pedig egy különös performanszba vonta be Szily Nórát. A szakértők elemzik, mi lehetett ennek a kommunikációs akciónak a célja, és valóban a női választók megszólítása volt-e a cél. Szóba kerül Magyar Péter újévi beszédének sokat vitatott mondata is, amely alkotmányos puccsot, szabotázst és pánikkeltést vizionál.

A beszélgetés kitér arra az elemzői felvetésre is, miszerint az ellenzék már egy vereség forgatókönyvére készül, és végigveszik, mi történhetne egy olyan választási eredmény után, ahol a Fidesz nyer, de kétharmad nélkül.

A nemzetközi tér sem marad ki: Orbán Viktor és Magyar Péter egymásra szervezett nemzetközi sajtótájékoztatóinak visszhangját és hitelességét is mérlegre teszik. Külön szó esik Magyar Péter külpolitikai ellentmondásairól, az ukrán EU-tagságtól a migrációs paktumig, valamint az EP-ben mutatott aktivitásáról.

A műsor nagyobb ívű kérdéseket is feltesz: világrendszerváltás zajlik-e, és milyen jövőt vetít előre a nagyhatalmi alkuk logikája.

A gazdasági blokkban az év elején életbe lépett kormányzati intézkedések és a javuló konjunktúraérzet kerül fókuszba, adatokkal alátámasztva. Éles kontrasztként jelenik meg Bajnai Gordon visszatérése és nyílt üzenete a Tisza felé, valamint Kéri László egyre szorosabb kapcsolata Magyar Péterrel. A Mesterterv ezúttal is arra vállalkozik, hogy a napi politikai zaj mögött feltárja a mélyebb összefüggéseket, és segítsen eligazodni az új év meghatározó kérdéseiben.