2025. október 9. csütörtök Dénes
Üresen áll az ENSZ libanoni békefenntartó missziójának (UNIFIL) egyik őrtornya a dél-libanoni al-Hiam határvárosnál, Izrael területéről fényképezve 2024. november 26-án, az izraeli haderő és a Hezbollah Irán-barát libanoni síita milíciai harcai idején.
Nyitókép: MTI/EPA/Atef Szafadi

Hatalmas gondban vannak az ENSZ békefenntartói

Infostart / MTI

Azonnali vészhelyzeti intézkedések meghozatalára szólította fel António Guterres ENSZ-főtitkár a világszervezet békefenntartóit egy magas rangú ENSZ-tisztségviselő szerdai közlése szerint, aki a döntést pénzügyi nehézségekkel indokolta.

"Nincs más választásunk, mint életbe léptetni olyan terveket, amelyek segítségével meg tudjuk előzni a missziók pénzügyi összeomlását" - szögezte le a tisztségviselő, hangsúlyozva, hogy az ENSZ békefenntartó missziókra elkülönített költségvetése az idén júliusban indult költségvetési ciklus kezdete óta már kétmilliárd dollár hátralékban van. Hozzátette, hogy

a világszervezet több tagállama egyáltalán nem, vagy pedig csak késve tesz eleget az e téren vállalt pénzügyi kötelezettségeinek.

A tájékoztatásból kiderült az is, hogy az egyes misszióknak 9 hónap alatt 15 százalékos költségcsökkentést kell felmutatniuk; ez az összes békefenntartó, valamint a felszerelés mintegy 25 százalékának leépítését jelenti, megosztva a 11 misszió között.

"Az ENSZ minden tagállamának be kell fizetnie a rá eső összeget, mégpedig hiánytalanul és idejében; ez az egyetlen módja, hogy megfelelően ellásuk a békefenntartói tevékenységet" - emlékeztetett a tisztségviselő, aki elmondta azt is, hogy a most bejelentett intézkedéseket elsősorban az Egyesült Államokból érkező finanszírozás megcsappanása miatt hozták meg, és aláhúzta: tisztában vannak vele, hogy a költségcsökkentés "jelentős hatással" lesz a válsággócokra.

Június végén az ENSZ Biztonsági Tanácsa több mint ötmilliárd dollárt hagyott jóvá a világszervezet békefenntartói misszióira a 2025-2026-os pénzügyi évre, kicsivel kevesebbet, mint az előző pénzügyi évben. Ebből az előzetes tervek szerint 1,3 milliárd dollárt az Egyesült Államok, 1,2 milliárdot pedig Kína fizetne be,

Washington azonban máris jelezte a világszervezet felé, hogy legfeljebb 682 millió dollárt adna,

amelyből 85 milliót az ENSZ új, haiti - a karibi ország biztonságát fenyegető bűnbandák elleni harc jegyében létesítendő - irodájának terveire szánna.

Az ENSZ a Kongói Demokratikus Köztársaságban (MONUSCO), Libanon déli részén (UNIFIL), a Közép-afrikai Köztársaságban (MINUSCA), Dél-Szudánban (UNMISS) és Nyugat-Szaharában (MINURSO) működtet békefenntartó missziókat. A tájékoztatás szerint ezen missziók mellett vélhetően az ENSZ Szomáliában lévő munkatársait is érintik az intézkedések.

