Ma van a nap, amikor a legtöbben feladják

Az újévi fogadalmak sok embernél gyorsan elvesztik a lendületüket: ennek felismerését Quitters Day-nek nevezik, amely minden év január második péntekére esik – írja a Blikk. A gyorsan elhagyott fogadalmak oka gyakran az irreálisan nagy és gyors változásokat célzó elvárásokban rejlik, és amikor a valóság nem igazodik ezekhez a magas elvárásokhoz, a csalódottság gyorsan átveszi az irányítást.

Sokan úgy gondolják, az új év tökéletes alkalom arra, hogy teljesen új életet kezdjenek. Egyik napról a másikra akarnak egészségesen étkezni, naponta edzeni, leszokni a dohányzásról, sőt, még az alkoholt is száműzni az életükből. Bár ezek a célok önmagukban dicséretesek, a probléma az, hogy túl nagyok és túl radikálisak.

Az ilyen drasztikus változások nemcsak nehezen tarthatók, hanem gyorsan frusztrációhoz is vezetnek, amikor az eredmények nem jönnek azonnal.

A motiváció eleinte hatalmas, de ahogy telnek a napok, a mindennapi élet kihívásai újra előtérbe kerülnek. A munkahelyi stressz, a családi kötelezettségek és az időhiány mind-mind közrejátszanak abban, hogy a kezdeti lelkesedés alábbhagyjon. És amikor az első kudarc bekövetkezik – például kimarad egy edzés vagy elcsábulunk egy szelet csokoládéra –, sokan úgy érzik, az egész próbálkozás értelmetlen volt, így inkább feladják.

És mi a megoldás? A válasz egyszerű: kicsiben kell kezdeni, és reális célokat kell kitűzni. Ahelyett, hogy azt mondanánk, „mostantól naponta edzeni fogok”, érdemesebb kisebb, elérhető célokat meghatározni, például: „ezen a héten kétszer elmegyek az edzőterembe”. Az apró sikerek ugyanis motiválóak, és segítenek abban, hogy hosszabb távon is kitartsunk – idézi az osztrák oe24.at-t a lap, pontba szedve egyebek mellett azt is, hogy miként maradhat motivált az ember.