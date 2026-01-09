ARÉNA - PODCASTOK
Crans-Montana, 2026. január 04.Az áldozatok elõtt róják le kegyeletüket emberek a tûzvészben leégett crans-montanai Le Constellation bár közelében 2026. január 4-én. Szilveszteréjjel tûz ütött ki a bárban, és negyven ember életét vesztette, száztizenkilenc megsérült.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Jean-Christophe Bott

Előzetesbe került a tűzvész sújtotta svájci bár egyik tulajdonosa

Infostart / MTI

A svájci hatóságok előzetes letartóztatásba helyezték pénteken a Constellation nevű Crans-Montana-i szórakozóhely egyik tulajdonosát - egy francia házaspár férfi tagját -, miután szilveszter éjjel 40 ember vesztette életét a bárban pusztító tűzvészben, és 116-an megsérültek, sokan nagyon súlyosan.

A korzikai születésű Jacques Morettit több mint hat órán át hallgatták ki a sioni ügyészségen, majd egy rendőrautóban vitték el az épületből; miközben a másik társdulajdonos, a felesége, Jessica Moretti szabadlábon, ügyvédei kíséretében hagyhatta el a helyszínt.

Valais kanton ügyészi hivatala korábban azt közölte, hogy a bárt üzemeltető francia házaspárt hivatalosan, gyanúsítottként hallgatták ki, és gondatlanságból elkövetett emberöléssel, testi sértéssel és tűzeset okozásával gyanúsítja őket.

Sokan kritizálták, hogy nem vették őrizetbe közvetlenül a katasztrófa után a bár üzemeltetőit.

A nyomozás adatai szerint a bárban egy csillagszóró gyertya lobbantotta lángra a bár mennyezetét borító hangszigetelő habot és onnan terjedt tovább a tűz.

Francia sajtóinformációk szerint Jacques Moretti büntetett előéletűnek számít Franciaországban, mivel 2008 októberében börtönbüntetésre ítélték prostitúciós bűncselekmény miatt.

Előzetesbe került a tűzvész sújtotta svájci bár egyik tulajdonosa

