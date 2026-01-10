Új opció a YouTube-on, amire sokan vágyhattak

Bosszantják a YouTube-on lépten-nyomon felbukkanó Shorts-videók? Akkor ön is örülni fog a platform bejelentésének: immáron ezek a rövid videók is kiszűrhetők, amikor rákeres valamire a platformon – számolt be a hvg.hu.

A TikTokra és az Instagram/Facebook Reelsre hajazó rövid videók akkor is feltűnnek, ha elindít egy keresést. Olykor annyira sokat listáz belőlük a találati oldalon a YouTube, hogy a normál, hosszabb videókat alig látni közöttük.

Jól jöhet ez akkor, amikor útmutatót keres valamihez, de nem a néhány másodperces videókat keresi, hanem a hosszabb magyarázatokat. A szűrő használatához mobilon keressen rá valamire, majd érintse meg a jobb felső sarokban látható hárompontos menüt.

Válassza ki a „Keresési szűrők” lehetőséget, majd a videótípusoknál válassza ki azt az opciót, hogy „videók”. Így csak a normál videókat fogja látni, de természetesen az újítással csak Shorts-videókra is rákereshet. Ehhez a „Rövid videók” lehetőséget kell kiválasztania.

Asztali böngészőben sem tér el jelentősen a dolog: csak rá kell keresnie valamire, majd rá kell kattintania a jobb felső sarokban lévő „szűrők” lehetőségre. Az opciók itt sem térnek el, noha immáron nem tudja kiszűrni az elmúlt órában feltöltött videókat. Ez az opció ugyanis megszűnt – olvasható.