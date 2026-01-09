Az ország legjobb gimnáziumait díjazza az MCC

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal a 2025/2026-os tanévben minden eddiginél átfogóbb középiskolai rangsort állított össze 7 szakmai mutató alapján – írja közleményében az MCC.

Az Országos Gimnáziumi Rangsor összeállításához több mint 400 iskola legfrissebb, közhiteles adatait elemezték az Oktatási Hivatal adatbázisa alapján, így született meg a 100 legjobb intézmény listája. Az MCC a kiemelkedő gimnáziumokat január 15-én ünnepélyes gálán díjazza a Várkert Bazárban.

A díjátadó ünnepségen Magyarország legjobb 100 gimnáziumának tehetséggondozási, oktatási és nevelési teljesítményét ismerik el, amelyek közül több mint 30 iskola különdíjban is részesül az iskolavezetés, a tantestület és a diákság kiemelkedő eredményeit méltató díjak sorában.

2026-ban először publikálták a hagyományos, az iskolák teljesítményére alapozó rangsor mellett az Iskolai Egészség és Diáksport Rangsort, amely a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) és az MCC közötti szakmai együttműködésében született meg. Az Iskolai Egészség és Diáksport Rangsor országos első három helyezettje:

Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium (Budapest) Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium (Veszprém) TF Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)

Tovább finomítja az orientációs lehetőségeket a rangsor másik újdonsága is: bekerült egy, a hozzáadott pedagógiai érték vizsgálatára is alkalmas mutató, amely az iskolák hátránykompenzációs hatását vizsgálja.

Az idei eredmények között már egy olyan 50-es listát is közzétesznek a rangsor készítői, amely ezt a tényezőt is bevonja a szakmai szempontok sorába.

A január 15-én 11 órakor kezdődő ünnepélyes budapesti eseményen részt vesz majd Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár is, Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke, Wittmann Zsolt, az MCC gimnáziumi rangsor elkészítéséért felelős szakmai vezetője, Dugasz János, a gimnáziumi rangsor Oktatási Hivatal részéről felelős vezetője, valamint Balogh Gábor, az MDSZ elnöke is.