2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
Nagy István agrárminiszter az InfoRádió Aréna című műsorában.

Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Az olaszok engedményt kaptak a sajt- és borexportjukra, ezért várhatóan hamarosan meglesz a többség az unióban a dél-amerikai országokkal kötendő Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás aláírásához, amely a legrosszabb esetben az európai mezőgazdaság végét jelentheti. Erről a magyar agrárminiszter beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, miután hazatért egy brüsszeli tanácskozásról.

Az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény az agrárminiszter szerint.

„Amíg Olaszország ellenállt, addig megvolt az a blokkoló kisebbség, amellyel gátolni lehet ezt a folyamatot. Még nem dőlt el százszázalékosan. Beszéltem Francesco Lollobrigida olasz agrárminiszterrel, aki arról tájékoztatott, hogy valóban, az egyezség folyamatban van, de még várnak egy biztosítékot, egy nyilatkozatot a brüsszeli adminisztrációtól, és ha azt is megkapják, akkor fogják elfogadni és aláírni a Mercosur-egyezményt. Várhatóan az olasz diplomácia el fogja tudni éri a sajt- és borexportjuk előtérbe helyezését, és akkor az olasz kormányzat el fogja fogadni a Mercosur egyezményt” – fogalmazott Nagy István.

A kérdésre, hogy mi lesz ennek a következménye Magyarország számára, azt mondta: egyszerre három negatív hatás összegződik.

  • „Egyrészt a közös költségvetésben kevesebb forrás érkezik,
  • van az ukrán szabadkereskedelmi megállapodás, és
  • készülőben van a Mercusor-megállapodás.

Ez a három ügy együtt nagyon nehéz helyzetet tud teremteni – fogalmazott Nagy István, aki szerint az egyedüli segítség Várhelyi Olivéréktől érkezik. (Várhelyi Olivér az egészségügyért és az állatjólétért felelős európai uniós biztos, a szerk.)

Ő a reciprocitás elvéért, vagyis a kölcsönös megfeleltetés elvéért küzd – mondta Nagy István. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unióba csak olyan termék érkezhet, amely minőségében és az előállítás módjában ugyanolyan szintet és minőséget képvisel, mintha itthon, Európában állítottuk volna elő. Megerősítik a határellenőrzéseket, tehát a beérkező termékeket – mielőtt belépnek az Európai Unióba –, már a határon minőségi ellenőrzésnek vetik alá – tette hozzá.

„Most arra presszionáljuk őt, hogy ne csak a határon ellenőrizzenek, hanem a csapat – aminek a fölállítására engedélyt kapott vizsgálni magukat a termékeket –, menjen ki az előállítás helyszínére.

Én nagyon remélem, hogy ez átmegy, hogy elfogadják a Várhelyi-féle javaslatot, mert ha nem vezetjük be ezeket az intézkedéseket, akkor az európai agráriumnak gyakorlatilag vége van”

– mondta Nagy István agrárminiszter az InfoRádió Aréna című műsorában.

A teljes Nagy Istvánnal készült Aréna-interjút meghallgathatja csütörtökön 18 órától az InfoRádióban!

Belföld    Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

aréna

agrárminisztérium

nagy istván

mercosur-egyezmény

2026.01.08. csütörtök, 18:00
Nagy István
agrárminiszter
2026. január 8.
2026. január 8.
