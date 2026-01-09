ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 9. péntek
Egy stég egy befagyott tó fölött.
Nyitókép: Unsplash

Sorra fagynak be a tavak, de...

Infostart

A tartós hideg miatt lassan már hazánk legnagyobb tavain is egybefüggő jégréteg alakul ki, ám ez nem jelenti azt, hogy hanyatt-homlok lehet rohanni korcsolyázni, sőt!

A tartósan fennálló hideg, fagyos időjárásnak köszönhetően természetszerűen elindult az állóvizek fokozatos jegesedése, befagyása. És nem csak a kisebbek, hanem a legnagyobbak is, mint a Balaton – ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt.

Ahogy arról a WeLoveBalaton is beszámolt, péntekre kialakult a teljes jégpáncél a magyar tengeren, amire közel egy évtizede nem volt példa. Sokan reménykednek most abban, hogy 2017 januárja után idén télen is lehetőség lesz jégkorcsolyázni vagy sétálni a felületen, viszont

a jelenlegi időjárás ellenére egyelőre balesetveszélyes és tilos a jégre menni, ugyanis az még nem elég vastag, Balatonfürednél például a part mentén mindössze 2 centiméter.

Más tavak esetén is hasonló a helyzet, ahogy az a Korizható Tavak nyilvános Facebook-csoport bejegyzéseiből kiderül.

  • a Tinnye és Piliscsaba között található Garancsi-tavat tegnap 6,5 centiméteres jég borította,
  • a csepeli Kavicsos-tó jege 9 centiméteres,
  • a Hárosi-Duna jégpáncélja 7-8 centis,
  • a Velencei-tavon 8-8,5 centiméteres pénteken a jégréteg,
  • a Törökbálinti-tó jege január 5-én körülbelül 5 centiméteres volt, azóta több mint valószínű, hogy vastagodott,
  • de a Fertő-tó Ausztria felőli részére is rámerészkedtek már páran.

Azonban az egybefüggő jégréteg önmagában egyáltalán nem jelenti azt, hogy biztonságosan rá is lehet merészkedni gyalog vagy korcsolyával. Mint arra Mukics Dániel is felhívta a figyelmet a csütörtöki kormányinfón: a természetes vizeken még nincs megfelelő vastagságú jég, legalább 10-12 centiméteres vastagságra van szükség ehhez, és tartósan -10 Celsius-fok alatti hőmérséklet.

Ha megvan a megfelelő jégvastagság, az önkormányzatok fognak kijelölni területeket a jéghasználatra

– hangsúlyozta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Mint mondta, lehetnek melegvíz-források a felszín alatt, ami gyengíti a jeget. Ezért senki se menjen egyedül csúszkálni vagy korcsolyázni, illetve mindenkinél legyen feltöltött mobiltelefon arra az esetre, ha segítséget kellene hívni.

figyelmeztetés

jég

fagy

tél

életveszély

korcsolya

jegesedés

A Szenátus korlátozná Donald Trump háborús jogkörét
Sorra fagynak be a tavak, de...

Rendkívüli hóhelyzet: megszólalt a Mol Magyarország üzemanyagellátásáról

Kongatják a vészharangot a magyar boltok: ha nem vezetik ki az árrésstopot, óriási baj lesz

Internet blackout after huge Iran marches as supreme leader says protesters 'trying to please Trump'

