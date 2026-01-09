ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (k), miután berúgta csapata elsõ, egyenlítõ gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza ötödik fordulójának Liverpool-PSV Eindhoven mérkõzésén a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2025. november 26-án.
Nyitókép: Adam Vaughan, MTI/MTVA

Szoboszlai Dominik: úgy érzem, most vagyok a karrierem eddigi csúcsán

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Óriási megtiszteltetés lenne, ha a Liverpool kapitánya lehetnék – mondta Szoboszlai Dominik, aki az idény eddigi szakaszáról, saját szerepéről és a Liverpool előtt álló feladatokról beszélt a Liverpool hivatalos honlapján a még az Arsenal elleni csütörtök esti rangadó előtt megjelent interjúban.

A magyar válogatott középpályás az idényben mutatott jó formája mellett visszafogott örömről beszélt, szerinte ugyanis hiába a kiemelkedő egyéni teljesítmény, ha csapatszinten nem teljesítenek jól – írja az Index összefoglalója a Liverpool honlapján megjelent interjú alapján.

„Úgy érzem, most vagyok a karrierem eddigi csúcsán” – mondta Szoboszlai Dominik a Liverpool honlapjának adott interjúban egyéni formájával kapcsolatban. „Napról napra, meccsről meccsre dolgozom. Csak próbálok segíteni a csapatnak, a legjobbat nyújtani, és élvezni a focit.”

Az örömöt azonban nagyban befolyásolja, hogy a csapat közel sincs olyan sikeres, mint a korábbi időszakban. A Liverpool tizennégy pontos lemaradásban van a listavezető Arsenalhoz képest.

„Épp ezért nem igazán mondanám, hogy ez a legjobb időszakom itt.

A csapat nem teljesít úgy, ahogy szeretnénk, szóval nem tudom annyira élvezni, mint akkor tudnám, ha zsinórban nyernénk a meccseket

és ott lennénk, ahol például a múlt szezonban. De ez a cél, erre törekszünk” – utalt a 2024–2025-ös kiírásban elhódított angol bajnoki címre.

Miközben a csapat korábbi vezéregyéniségei közül többen is szenvednek – a leglátványosabban talán a kezdőből az ősz végére ki is szorult Mohamed Szalah –, addig Szoboszlait egyre többen emlegetik a közeljövő csapatkapitányaként. Ezzel kapcsolatban is kapott kérdést: mennyire érzi magát már most az öltöző meghatározó vezérének.

„Ez nehéz kérdés, inkább próbálok arra koncentrálni, hogy a pályán bizonyítsak. De persze azon kívül is próbálok segíteni mindenkinek, ott lenni a társak mellett” – fogalmazott. „Nehéz ügy, de igen, el tudom képzelni, hogy idővel csapatkapitány legyek. Imádnám. Óriási megtiszteltetés lenne a Liverpool kapitányának lenni, szerintem mindenki, aki itt játszik szeretné ezt elérni. Ha eljön az ideje, örömmel vállalnám.”

