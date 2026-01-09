ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.91
usd:
331.42
bux:
116451.29
2026. január 9. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Orosz légicsapásban találatot kapott lakóépületet oltanak Kijevben 2026. január 9-én pirkadat elõtt. A fõvárost érõ támadásokban legkevesebb négyen életüket vesztették - köztük egy mentõs-, és mintegy húszan megsebesültek.
Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Marusenko

Ukrán légierő: ballisztikus rakétával támadták az oroszok Lvivet, Kijevben négyen meghaltak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az ukrán fővárosban 19 többszintes épület, az egyik nagykövetség épülete, egy óvoda, egy befejezetlen többszintes épület, autók, egy szupermarket és egy benzinkút megrongálódott a támadásban, többfelé szünetel a gázszolgáltatás a nagy hidegben.

Főleg Kijev környékét támadta péntekre virradóra az orosz hadsereg – közölte az ukrán légierő, melynek tájékoztatása szerint az oroszok 278 támadóeszközt vetettek be ukrajnai létfontosságú infrastrukturális létesítmények ellen. A támadásnak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, komoly károk keletkeztek.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem a 36 különböző típusú rakétából 18-at, a 242 drónból pedig 226-ot megsemmisített, azonban 19 helyszínen 18 rakéta és drón célba talált. A légierő parancsnokságának beszámolója szerint a Kijev elleni nagyszabású légitámadás következtében

négy ember meghalt, 25-en pedig megsebesültek, köztük öt katasztrófavédelmi alkalmazott és három orvos, akik a helyszínen dolgoztak a Darnyickij kerületet ért ismételt csapások során.

Az ukrán fővárosban 19 többszintes épület, az egyik nagykövetség épülete, egy óvoda, egy befejezetlen többszintes épület, autók, egy szupermarket és egy benzinkút megrongálódott. A piros metróvonalon a szerelvények az újabb támadás okozta súlyos energetikai helyzet miatt nagyobb követési idővel és rövidített útvonalon közlekednek – közölte a Kijevi Városi Állami Közigazgatás sajtószolgálata.

A 10 városkerületből 9-ben akadozik a távhőszolgáltatás. A kijevi ügyészség azt is bejelentette, hogy előzetes vizsgálatot indított háborús bűncselekmény miatt. A lvivi támadás miatt a fogyasztók egy részénél szünetel a gázszolgáltatás.

Nyugat-Ukrajna legnagyobb városa, Lviv mellett egy energetikai létesítményt ballisztikus rakétával találtak el – közölte a légierőtől származó információkra hivatkozva Andrij Szadovij polgármester a Telegram-csatornáján. A polgármester közlése szerint ez az első alkalom, hogy ilyen típusú rakétával intéztek csapást Lviv ellen, amely alig 70 kilométerre található az Európai Unió határától. „Ez egyértelmű üzenet nemzetközi partnereinknek: Oroszország háborúja senki előtt nem áll meg” – fogalmazott a polgármester.

(A nyitóképen: orosz légicsapásban találatot kapott lakóépületet oltanak Kijevben 2026. január 9-én pirkadat előtt.)

Kezdőlap    Külföld    Ukrán légierő: ballisztikus rakétával támadták az oroszok Lvivet, Kijevben négyen meghaltak

oroszország

ukrajna

támadás

kijev

háború

ballisztikus rakéta

lviv

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tajtékzik Európa, mégis létrejött az EU-Mercosur megállapodás

Tajtékzik Európa, mégis létrejött az EU-Mercosur megállapodás
A világ legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodása jött létre az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piac, a Mercosur között. Az egyezséget szükséges többséggel fogadták el, öt ország, köztük Magyarország tiltakozása ellenére.
 

Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

Sorra fagynak be a tavak, de...

Sorra fagynak be a tavak, de...

A tartós hideg miatt lassan már hazánk legnagyobb tavain is egybefüggő jégréteg alakul ki, ám ez nem jelenti azt, hogy hanyatt-homlok lehet rohanni korcsolyázni, sőt!
 

Ha a Normafára készül, erről mindenképp tudnia kell!

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Úgy faljuk az áramot, mint még soha

Fontos új infók az ónos esőről, több helyen órákon át ömlik, és még hó is lesz

Operatív törzs: ónos eső miatti riasztás esetén senki ne induljon útnak se járművel, se gyalog!

Egyre több a túlélőpont Magyarországon

Az időjárás felborította az iskolai rendet

Itt az előrejelzés az egész hétvégére is, kegyetlen idő lesz

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.09. péntek, 18:00
Bartal Tamás
a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem áll le Donald Trump: itt a következő ország, ahol katonai támadást indíthat

Nem áll le Donald Trump: itt a következő ország, ahol katonai támadást indíthat

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön jelezte, hogy a közeljövőben szárazföldi csapásokat indítana latin-amerikai drogkartellek ellen, új szintre emelve a "narkóterrorizmus" elleni hadjáratát - írja a Time. Trump bejelentése azt követően érkezett, hogy az amerikai hadsereg január 3-án elfogta és letartóztatta Nicolás Maduro venezuelai elnököt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli: sorra zárnak be az iskolák a hóhelyzet miatt - itt a lista, hol nem lesz tanítás szombaton

Rendkívüli: sorra zárnak be az iskolák a hóhelyzet miatt - itt a lista, hol nem lesz tanítás szombaton

Egyre több iskolában rendelnek el rendkívüli szünetet a munkanapnak számító szombatra: több intézményben már pénteken is elmaradt a tanítás vagy rövidített napot tartottak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Internet blackout after huge Iran marches as supreme leader says protesters 'trying to please Trump'

Internet blackout after huge Iran marches as supreme leader says protesters 'trying to please Trump'

Huge crowds of protesters have been marching through Iran's capital and other cities, with people heard calling for the overthrow of the supreme leader.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 9. 13:50
Trump elengedte a Marinera két orosz tengerészét
2026. január 9. 13:08
Delcy Rodríguez: a politikai foglyok elengedése nem behódolás Washingtonnak
×
×
×
×