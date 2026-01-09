Ukrán légierő: ballisztikus rakétával támadták az oroszok Lvivet, Kijevben négyen meghaltak

Főleg Kijev környékét támadta péntekre virradóra az orosz hadsereg – közölte az ukrán légierő, melynek tájékoztatása szerint az oroszok 278 támadóeszközt vetettek be ukrajnai létfontosságú infrastrukturális létesítmények ellen. A támadásnak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, komoly károk keletkeztek.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem a 36 különböző típusú rakétából 18-at, a 242 drónból pedig 226-ot megsemmisített, azonban 19 helyszínen 18 rakéta és drón célba talált. A légierő parancsnokságának beszámolója szerint a Kijev elleni nagyszabású légitámadás következtében

négy ember meghalt, 25-en pedig megsebesültek, köztük öt katasztrófavédelmi alkalmazott és három orvos, akik a helyszínen dolgoztak a Darnyickij kerületet ért ismételt csapások során.

Az ukrán fővárosban 19 többszintes épület, az egyik nagykövetség épülete, egy óvoda, egy befejezetlen többszintes épület, autók, egy szupermarket és egy benzinkút megrongálódott. A piros metróvonalon a szerelvények az újabb támadás okozta súlyos energetikai helyzet miatt nagyobb követési idővel és rövidített útvonalon közlekednek – közölte a Kijevi Városi Állami Közigazgatás sajtószolgálata.

A 10 városkerületből 9-ben akadozik a távhőszolgáltatás. A kijevi ügyészség azt is bejelentette, hogy előzetes vizsgálatot indított háborús bűncselekmény miatt. A lvivi támadás miatt a fogyasztók egy részénél szünetel a gázszolgáltatás.

Nyugat-Ukrajna legnagyobb városa, Lviv mellett egy energetikai létesítményt ballisztikus rakétával találtak el – közölte a légierőtől származó információkra hivatkozva Andrij Szadovij polgármester a Telegram-csatornáján. A polgármester közlése szerint ez az első alkalom, hogy ilyen típusú rakétával intéztek csapást Lviv ellen, amely alig 70 kilométerre található az Európai Unió határától. „Ez egyértelmű üzenet nemzetközi partnereinknek: Oroszország háborúja senki előtt nem áll meg” – fogalmazott a polgármester.

(A nyitóképen: orosz légicsapásban találatot kapott lakóépületet oltanak Kijevben 2026. január 9-én pirkadat előtt.)