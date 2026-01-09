ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.45
usd:
331.3
bux:
116510.12
2026. január 9. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fekete kuka - MOHU
Nyitókép: MOHU

Rászervez a hidegre a MOHU is

Infostart / MTI

A kialakult hóhelyzet miatt az elmúlt napokban a kukásautók mintegy harminc településre nem jutottak el, így ott később történik meg a lakossági hulladék begyűjtése. A MOHU folyamatosan együttműködik az operatív törzzsel, hogy az érintett szervek megtisztítsák a településekre vezető utakat és a MOHU partnereinek kukásautói eljussanak mindenhova - közölte a MOHU.

Rámutattak, hogy a havazás és a fagyos útviszonyok a hulladékbegyűjtés biztonságos és folyamatos ellátását is befolyásolják.

A közlemény szerint a tartós, akár a mínusz 10 Celsius-fok alatti fagy jelentősen rontja a síkosságmentesítés céljából úttestre szórt ipari só olvasztási képességét. A közlekedési feltételek közvetlenül akadályozhatják a hulladékszállító célgépek munkáját, így a háztartások üzemszerű megközelítése korlátozottá válhat.

Mint írták, minden esetben igyekeznek a lehető legrövidebb időn belül megszervezni a kieső járatok pótlását és csökkenteni a késést, amint az útviszonyok ezt lehetővé teszik. "Továbbra is kérjük a lakosság megértését és türelmét, és amint az útviszonyok engedik, célgépeink mindenhonnan el fogják szállítani a hulladékot" - fogalmazott a MOHU.

A társaság egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy a hulladékgyűjtő-tartályokat a begyűjtés napjának megfelelően a továbbiakban is helyezzék ki, a kint lévőket azok ürítéséig lehetőség szerint ne húzzák vissza.

A hóhelyzet kapcsán arra is felhívták a lakosok figyelmét, hogy fagypont alatti hőmérsékleten a folyékony hulladék belefagy a tartályba, ami lehetetlenné teszi az ürítést és akár a kuka falának megrepedéséhez is vezethet, így fontos, hogy ilyen típusú hulladékot ne dobjanak a kukákba ebben az időszakban. Javasolják emellett a tartály felső peremének és a fedél illeszkedési pontjainak tisztán és jégmentesen tartását, hogy az ürítésnél a kuka könnyen nyitható legyen.

A kihelyezett zsákokat a lehulló hó, illetve az úttisztítást végző hókotrók könnyen betemethetik, emiatt a szállítók neheze, vagy nem veszik észre. Ezért a társaság mindenkit arra kért, hogy a gyűjtőedényeket és zsákokat jól látható helyre készítsék ki.

Az elmaradt szállítás pótlásának idejével kapcsolatban az illetékes területi szolgáltatók tudnak tájékoztatást adni. A szolgáltatók ügyfélszolgálati elérhetőségei megtalálhatóak a hulladékszállítási díj számlalevelének első oldalán, illetve a MOHU honlapján, a település irányítószámának megadását követően - áll a MOHU közleményében.

Kezdőlap    Belföld    Rászervez a hidegre a MOHU is

havazás

szemétszállítás

operatív törzs

mohu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől

Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől
Téli gumi, megfelelő ablaktörlő gumik, ablakmosó folyadék – Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor szerint a mostani időjárási körülmények között ezekről mindenképpen gondoskodniuk kell az autósoknak. A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere az InfoRádióban elmondta: elindulás előtt jó, ha felmérjük saját magunk és az autónk képességeit. Azt javasolja, takarítsuk le a havat az autónk tetejéről, mert ha ezt nem tesszük meg, fékezésnél akár nagyobb mennyiségű hó is lezúdulhat a szélvédőre, ami komoly balesetet is eredményezhet.
 

Életveszélyes a helyzet, vegyük komolyan a riasztásokat

Bartal Tamás: itt az ónos eső, vigyázni kell, a só se nagyon segít

Járhatatlan utak, támad az ónos eső birodalma, és ez csak az egyik baj – videó

Sorra fagynak be a tavak, de...

Ha a Normafára készül, erről mindenképp tudnia kell!

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Itt az előrejelzés az egész hétvégére is, kegyetlen idő lesz

Rászervez a hidegre a MOHU is

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.09. péntek, 18:00
Bartal Tamás
a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos adat jött ma - Így reagálnak a tőzsdék

Fontos adat jött ma - Így reagálnak a tőzsdék

A hét eleji lendület után elbizonytalanodtak a befektetők a világ tőzsdéin, csütörtökön vegyes elmozdulásokkal zártak a vezető amerikai indexek a technológia szektor alulteljesítésével. Az ázsiai részvénypiacokon többnyire emelkedéseket lehetett látni péntek hajnalban, ismét a védelmi szektor vitte a prímet, Európában pedig kis pluszokkal kezdődött a nap és délutánra már határozott emelkedésekbe fordultak az indexek. A geopolitikai fejlemények mellett egy délután közzétett amerikai munkaerőpiaci adatra figyelnek ma a befektetők, ami a kamatcsökkentési várakozások miatt lényeges.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Téli káosz a kukásoknál: harminc településen állt le a hulladékszállítás a havazás miatt

Téli káosz a kukásoknál: harminc településen állt le a hulladékszállítás a havazás miatt

Több tucat településen maradt el a szemétszállítás a hó és a mínusz 10 fok miatt, a MOHU gyakorlati tanácsokkal látta el a lakosságot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More protests erupt in Iran as supreme leader accuses crowds of 'trying to please Trump'

More protests erupt in Iran as supreme leader accuses crowds of 'trying to please Trump'

The country is under a nationwide internet blackout after almost two weeks of widespread anti-government protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 9. 17:33
Életveszélyes a helyzet, vegyük komolyan a riasztásokat
2026. január 9. 17:21
Egyre többet tudni az Aujeszky-betegségről
×
×
×
×