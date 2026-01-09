Rászervez a hidegre a MOHU is

Rámutattak, hogy a havazás és a fagyos útviszonyok a hulladékbegyűjtés biztonságos és folyamatos ellátását is befolyásolják.

A közlemény szerint a tartós, akár a mínusz 10 Celsius-fok alatti fagy jelentősen rontja a síkosságmentesítés céljából úttestre szórt ipari só olvasztási képességét. A közlekedési feltételek közvetlenül akadályozhatják a hulladékszállító célgépek munkáját, így a háztartások üzemszerű megközelítése korlátozottá válhat.

Mint írták, minden esetben igyekeznek a lehető legrövidebb időn belül megszervezni a kieső járatok pótlását és csökkenteni a késést, amint az útviszonyok ezt lehetővé teszik. "Továbbra is kérjük a lakosság megértését és türelmét, és amint az útviszonyok engedik, célgépeink mindenhonnan el fogják szállítani a hulladékot" - fogalmazott a MOHU.

A társaság egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy a hulladékgyűjtő-tartályokat a begyűjtés napjának megfelelően a továbbiakban is helyezzék ki, a kint lévőket azok ürítéséig lehetőség szerint ne húzzák vissza.

A hóhelyzet kapcsán arra is felhívták a lakosok figyelmét, hogy fagypont alatti hőmérsékleten a folyékony hulladék belefagy a tartályba, ami lehetetlenné teszi az ürítést és akár a kuka falának megrepedéséhez is vezethet, így fontos, hogy ilyen típusú hulladékot ne dobjanak a kukákba ebben az időszakban. Javasolják emellett a tartály felső peremének és a fedél illeszkedési pontjainak tisztán és jégmentesen tartását, hogy az ürítésnél a kuka könnyen nyitható legyen.

A kihelyezett zsákokat a lehulló hó, illetve az úttisztítást végző hókotrók könnyen betemethetik, emiatt a szállítók neheze, vagy nem veszik észre. Ezért a társaság mindenkit arra kért, hogy a gyűjtőedényeket és zsákokat jól látható helyre készítsék ki.

Az elmaradt szállítás pótlásának idejével kapcsolatban az illetékes területi szolgáltatók tudnak tájékoztatást adni. A szolgáltatók ügyfélszolgálati elérhetőségei megtalálhatóak a hulladékszállítási díj számlalevelének első oldalán, illetve a MOHU honlapján, a település irányítószámának megadását követően - áll a MOHU közleményében.