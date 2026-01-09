ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 9. péntek Marcell
Nyitókép: Unsplash

Hajmeresztő incidens egy Penny áruházban, ilyen a viccekben szokott lenni

Infostart

Látogatást tett mintegy ötven juh egy bajorországi szupermarketben.

Különös dologra lehettek figyelmesek hétfőn a bajorországi Burgsinnben található Penny Marketben a vásárlók: a boltban hirtelen megjelent körülbelül ötven bégető birka – írta meg az Osthessen News.

Dieter Michler juhász a lapnak elmondta, jó eséllyel akkor szakadt le a nagyjából ötven birka a mintegy 500 tagot számláló nyájtól, amikor egy ipari zónán keltek éppen át. A kisebb csoport valószínűleg azért állt félre, hogy az út szélén található makkokból csemegézzen.

A juhász okfejtése szerint ezután a következők történhettek:

  1. az egyik vásárló táskájában (egy juh szerint) eleség, illetve só lehetett
  2. a birka elkezdte ezt a vásárlót követni, be a szupermarketbe
  3. a csordaszellem nyomására a többi birka követte a vásárlót követő juhot

Jürgen Kippes, a bolt vezetője a Spiegel-nek adott interjújában elmondta, első körben azt hitte, a juhász a juhaival együtt megy bevásárolni, ám miután gyorsan körbejárt a boltban, rájött: nincs ott semmilyen juhász – tette hozzá.

A birkák mindeközben türelmesen álldogáltak a boltban, nem ettek semmiből, viszont folyamatosan a padlóra piszkítottak. Nagy súlyuk miatt nem sikerült őket egyesével kitolni a boltból, csak

egy helyben álltak és bégettek

– emlékezett vissza az eseményekre a boltvezető.

Körülbelül húsz perc elteltével egy női munkatársuk erőteljesen rácsapott a kasszaszalagra, ennek hatására a juhok megijedtek és kiszaladtak a boltból, de utána meg a bejárat előtt álldogáltak. A boltvezető rendőrt hívott, majd kisvártatva befutott a juhász is. A beszámolók szerint a juhok után relatíve könnyen és gyorsan el tudtak takarítani.

A Penny regionális vezetője, Philipp Stiehler a ZDF heute lapnak megerősítette: nem élnek kártérítési igénnyel sem a boltban okozott károk, sem a takarítás költsége miatt a juhásszal szemben – olyannyira nem, hogy inkább egy évig állni szeretnék az ötven elkóborolt birka takarmányának költségét.

németország

juh

áruház

penny

