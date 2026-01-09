ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.72
usd:
331.2
bux:
116350.65
2026. január 9. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Prison concept. Jail bars and metal handcuffs on the floor, dark background. 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Megásatta élettársával a saját sírját – most letartóztatásban várja a továbbiakat

Infostart

A pár között a féltékenység szülte a feszültséget; a férfi megfélemlítette és olyan durván bántalmazta a nőt, hogy kórházi ellátásra szorult.

A Győri Járási Ügyészség indítványára elrendelte a Győri Járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki egy Győr környéki erdőben bántalmazta, majd megásatta a sértettel a saját sírját – írja közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A megalapozott gyanú szerint a férfi és a sértett élettársi kapcsolatban álltak. A pár 2025 novemberében a gyanúsított féltékenysége miatt összeveszett. A férfi bántalmazta a sértettet, majd arra utasította, hogy ásóval a kezében menjenek ki egy Győr közeli erdőbe.

Mialatt az erdőbe értek a gyanúsított folyamatosan bántalmazta a hálóingben és papucsban lévő élettársát, majd amikor megálltak, a sértettnek ásnia kellett.

A férfi a sértettet addig verte, míg a nő az eszméletét vesztette. Ezután a férfi felrántotta a földről és visszaindultak a házba, közben a nőt folyamatosan bántalmazta. A gyanúsított a házban a sértett szájába tett egy pisztolyt és megfenyegette, hogy lelövi.

A sértett könnyű sérüléseket szenvedett, azonban kórházi ellátásra szorult, ekkor a gyanúsítottól való félelme miatt nem merte elmondani a történteket.

A férfi ezt követően tovább zaklatta a sértettet, folyamatosan fenyegette, így a nő 2026. január 3-án feljelentést tett a rendőrségen.

A nyomozó hatóság a sértett sérelmére elkövetett cselekmény miatt kapcsolati erőszak bűntettével gyanúsította meg a férfit, azonban a nyomozó hatóság vizsgálja, hogy súlyosabb bűncselekmény megvalósult-e.

A járási ügyészség indítványára a bíróság egy hónap időtartamra elrendelte a férfi letartóztatását tekintettel arra, hogy vele szemben fennáll a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítésének, valamint a bűnismétlésnek a veszélye.

Kezdőlap    Bűnügyek    Megásatta élettársával a saját sírját – most letartóztatásban várja a továbbiakat

bíróság

győr

párkapcsolati erőszak

letartóztatás

bántalmazás

győr-moson-sopron vármegye

megfélemlítés

élettársi kapcsolat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

A télies útviszonyok és a hóhelyzet miatt előreláthatóan pénteken 11 órától 7,5 tonna össztömeg felett súlykorlátozást vezetnek be a tehergépjárművekre több autópályán és egy autóúton – közölte az Útinform.
 

Úgy faljuk az áramot, mint még soha

Fontos új infók az ónos esőről, több helyen órákon át ömlik, és még hó is lesz

Operatív törzs: ónos eső miatti riasztás esetén senki ne induljon útnak se járművel, se gyalog!

Négyszer annyi most a riasztás Budapesten, mint egy átlagos napon

Egyre több a túlélőpont Magyarországon

Az időjárás felborította az iskolai rendet

Szakértő az extrém hidegről: ha ezeket tapasztaljuk, rögtön segítséget kell hívni

Itt az előrejelzés az egész hétvégére is, kegyetlen idő lesz

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.09. péntek, 18:00
Bartal Tamás
a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump 19-re lapot húzott, és félrelökte a kitartó szövetségesét – Rend és fegyelem vagy kaotikus vérontás jön?

Donald Trump 19-re lapot húzott, és félrelökte a kitartó szövetségesét – Rend és fegyelem vagy kaotikus vérontás jön?

Nehéz vitatkozni azzal az állítással, hogy Donald Trump második elnökségének legkockázatosabb hazárdjátékát indította el, amikor január 2-án kiadta a parancsot Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogására. Az amerikai elnök szerint „csak az idő fogja megmondani” meddig, akár évekig felügyelhetik az országot – különösképp az ottani olajipar újjáépítését. A Wall Street Journal úgy értesült, a Fehér Házban hosszú évekre szóló tervek szövődnek a venezuelai kőolaj kapcsán, Trump célja pedig, hogy 50 dollárra szorítsa egy hordó árát. De mi jön most Venezuelában, sikerülhet kiküszöbölni a totális káoszt? Washington mégis miért bízik Maduro második emberében, aki átvette a kormányrudat, és miért kapott Trumptól kosarat az, aki egy amerikai beavatkozás esetén már bejelentkezett Venezuela új elnökének? Bemutatjuk a háttérben potenciálisan meghúzódó hatalmi játszmákat, és hogy min múlhat egy bármiféle átmenet Venezuelában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelem, új világ jön a magyar hitelesekre: erről mindenki tudjon, akinek valamilyen kölcsöne fut a bankokban

Figyelem, új világ jön a magyar hitelesekre: erről mindenki tudjon, akinek valamilyen kölcsöne fut a bankokban

A felügyeleti hatóságok különös figyelmet fordítanak a nem teljesítő követelés állományok felépülésének megakadályozására, illetve a magas állományok leépítésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Internet blackout after huge Iran marches as supreme leader says protesters 'trying to please Trump'

Internet blackout after huge Iran marches as supreme leader says protesters 'trying to please Trump'

Huge crowds of protesters have been marching through Iran's capital and other cities, with people heard calling for the overthrow of the supreme leader.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 13:44
Újabb botrányba keveredett a már nem herceg András
2026. január 7. 21:39
Elbújt az üzletben, hogy zárás után ki tudja üríteni a kasszát, de fennakadt a kerítésen
×
×
×
×