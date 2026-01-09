Megásatta élettársával a saját sírját – most letartóztatásban várja a továbbiakat

A Győri Járási Ügyészség indítványára elrendelte a Győri Járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki egy Győr környéki erdőben bántalmazta, majd megásatta a sértettel a saját sírját – írja közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A megalapozott gyanú szerint a férfi és a sértett élettársi kapcsolatban álltak. A pár 2025 novemberében a gyanúsított féltékenysége miatt összeveszett. A férfi bántalmazta a sértettet, majd arra utasította, hogy ásóval a kezében menjenek ki egy Győr közeli erdőbe.

Mialatt az erdőbe értek a gyanúsított folyamatosan bántalmazta a hálóingben és papucsban lévő élettársát, majd amikor megálltak, a sértettnek ásnia kellett.

A férfi a sértettet addig verte, míg a nő az eszméletét vesztette. Ezután a férfi felrántotta a földről és visszaindultak a házba, közben a nőt folyamatosan bántalmazta. A gyanúsított a házban a sértett szájába tett egy pisztolyt és megfenyegette, hogy lelövi.

A sértett könnyű sérüléseket szenvedett, azonban kórházi ellátásra szorult, ekkor a gyanúsítottól való félelme miatt nem merte elmondani a történteket.

A férfi ezt követően tovább zaklatta a sértettet, folyamatosan fenyegette, így a nő 2026. január 3-án feljelentést tett a rendőrségen.

A nyomozó hatóság a sértett sérelmére elkövetett cselekmény miatt kapcsolati erőszak bűntettével gyanúsította meg a férfit, azonban a nyomozó hatóság vizsgálja, hogy súlyosabb bűncselekmény megvalósult-e.

A járási ügyészség indítványára a bíróság egy hónap időtartamra elrendelte a férfi letartóztatását tekintettel arra, hogy vele szemben fennáll a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítésének, valamint a bűnismétlésnek a veszélye.