2026. január 9. péntek
Snow storm on the I-94 near Harwood, Cass County, North Dakota, United States. Snowplowing on the road I-94, North Dakota.
Nyitókép: Feifei Cui-Paoluzzo/Getty Images

Zúzalékos kőszórást is alkalmazni kellet Baranya megyében az ónos eső miatt - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Magyarországra látogathat Donald Trump amerikai elnök. Kijev elhagyására szólította fel az ukrán fővárosban élőket Vitalij Klicsko polgármester.

Sehol nincs az országban elzárt település és lezárt út - közölte Mukics Dániel, a Katasztrófavédelem szóvivője az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató-helyettese azt mondta: délig több mint 4 ezer tonna sót szórtak ki. Napközben több mint 500 jármű végezte a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést. A legtöbb munka Baranya vármegyében van, ahol zúzalékos kőszórást is alkalmazni kellet az ónos eső miatt.

Nem számít a koronavírus-fertőzések számának további jelentős növekedésére a népegészségügyi központ. Az influenzás megbetegedéseknél enyhe emelkedés várható. Az elmúlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben. Az influenza A vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban enyhén emelkedett.

Novemberben csak 0,1 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző hónaphoz képet. Éves összevetésben 2 és fél százalékos az emelkedés. A Központi Statisztikai Hivatal gyorsjelentése szerint éves szinten az élelmiszerüzletekben 2,6, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal bővült az értékesítés

Decemberben is kedvezőbben alakultak a magyarországi üzemanyagárak a szomszédos országok átlagához képest. A Központi Statisztikai Hivatal az Európai Unió jelentése alapján azt közölte: a 95-ös benzin havi átlagára Magyarországon 557 forint volt, ami 9 forinttal alacsonyabb a szomszédos országokban mért 566 forintos átlagárnál. A gázolaj esetében a hazai havi átlagár 569 forintot ért el, ez szintén 9 forinttal maradt el a szomszédos országok 578 forintos átlagától.

Visszakapja fegyverét Ruszin-Szendi Romulusz- a hírt ő maga jelentette be egy videóban. A Tisza politikusa közölte: hat különböző eljárást indítottak ellene tiltott fegyverviselés miatt, de mind a hatot megszüntették. Közben a police.hu közleménye szerint garázdasággal gyanúsítja a rendőrség Ruszin-Szendi Romuluszt egy szeptemberi eset miatt, amikor a Tisza honvédelmi szakértője meglökte a Mandiner munkatársát. Magyar Péter pártelnök rövid posztjában közröhej-nek nevezte a vádemelést.

A gazdák és több ország elutasítása ellenére jóváhagyták az Európai Unió és a Mercosur közötti megállapodás ideiglenes szabadkereskedelmi részét a tagállamok állandó képviselői- írja a Politico és az Euractiv. Források szerint az uniós nagykövetek jóváhagyták azokat a kiegészítő védőintézkedéseket is, amelyek akkor lépnének életbe, ha Brazíliából, Argentínából, Paraguayból és Uruguayból túlzottan megugrana az import. A Politico szerint az egyezményt Ausztria, Franciaország, Írország, Lengyelország és Magyarország nem szavazta meg, Belgium tartózkodott.

A magyar agrárminiszter az európai gazdák és agrárium elleni merényletnek nevezte a döntést. Nagy István szerint a megállapodás azért káros az európai gazdáknak, mert olcsó, lazábban szabályozott dél-amerikai mezőgazdasági termékeket engedne be az uniós piacra, miközben az európai termelők szigorú környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszer-biztonsági előírások mellett, magasabb költségekkel dolgoznak, így versenyhátrányba kerülnek.

Az amerikai elnöki stáb egyeztetést kezd Donald Trump magyarországi látogatásának időpontjáról. A többi között ez is szerepel az amerikai elnök által küldött levélben, amelyet most tett közzé Orbán Viktor kormányfő. A decemberi keltezésű levélben Donald Trump megerősítette: elfogadta Orbán Viktor meghívását a magyar kormányzati delegáció novemberi washingtoni látogatásán.

Eltekint a Venezuelában tervezett második amerikai támadástól a dél-amerikai ország kormányának együttműködése nyomán az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán jelentette be, hogy a békekereső magatartás jeleként értékelte azt, hogy a venezuelai kormány nagyszámú politikai bebörtönzöttet enged szabadon. Azt írta: az Egyesült Államok és Venezuela között jó együttműködés van, különösen az olaj- és gázinfrastruktúra újjáépítésének terén. Ugyanakkor világossá tette, hogy biztonsági okokból változatlanul Venezuela partjai közelében maradnak az amerikai hadihajók.

Kijev polgármestere felszólította az ukrán főváros lakóit, hogy akinek van lehetősége, átmenetileg utazzon el a fővárosból olyan helyre, ahol alternatív áramszolgáltatási és fűtési lehetőségek állnak rendelkezésre. Vitalij Klicsko azután tette közzé felhívását, hogy Oroszország újabb légicsapást mért Kijevre. Klicsko közlése szerint a többlakásos házak a fele - csaknem 6 ezer épület - távhőszolgáltatás nélkül maradt, miután az orosz támadás megrongálta a főváros létfontosságú infrastruktúráját. A városban a vízellátásban is fennakadások vannak.

Nemzeti gyásznapot tartottak pénteken Svájcban, a szilveszter éjszakáján történt tűzvész halálos áldozatainak emlékére. Pénteken mintegy ezer hozzátartozó jelenlétében gyászszertartást tartottak a Wallis kantonban. Guy Parmelin a Svájci Államszövetség elnöke részvétét és együttérzését fejezte ki a katasztrófában elhunytak hozzátartozóinak és a túlélőknek. Késő délután arról tájékoztattak a svájci hatóságok, hogy előzetes letartóztatásba helyezték a tűzvész sújtotta bár egyik társtulajdonosát.

Hosszan tartó betegség után, meghalt Kolosi Tamás Széchenyi-díjas szociológus, üzletember. A Líra Könyv Zrt. és a Tárki alapító elnöke 80 éves volt.

