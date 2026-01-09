ARÉNA - PODCASTOK
A hólepte Erdei tanterem a XII .kerületi Normafán.
Nyitókép: Getty Images/szulmann

Ha a Normafára készül, erről mindenképp tudnia kell!

Infostart / MTI

A megnövekedett kirándulóforgalom miatt közlekedési és forgalmi korlátozásokra kell számítani a hétvégén a Normafa környékén, ha a felső parkolók megtelnek – közölte a Hegyvidéki Önkormányzat.

Az önkormányzat arra kéri a kirándulókat, hogy gépjármű helyett a BKK járatait használják a Normafa megközelítésére. A közösségi közlekedés nemcsak gyorsabb és kényelmesebb megoldás, hanem jelentősen csökkenti a torlódásokat és a balesetveszélyt is – írták.

A közlemény szerint a Normafa tömegközlekedési járművekkel való megközelítéséről részletes tájékoztatást az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán vagy a BKK honlapján és applikációjában találnak az érdeklődők.

A hétvégi korlátozások, lezárások a Normafa Víztorony környékét, valamint az alsó parkolónál, a CBA üzlet melletti területet érinthetik.

Közölték azt is, hogy az elmúlt időszakban több mint tízezer látogató fordult meg a Normafán, ezalatt 10 baleset történt: 4 esetben könnyű sérüléssel járt, 6 alkalommal pedig mentőt kellett hívni.

E balesetek elkerülhetők lettek volna, ha a látogatók betartják a biztonsági előírásokat és kizárólag a hivatalosan kijelölt területeket használják síelésre és szánkózásra – áll a XII. kerületi önkormányzat közleményben.

