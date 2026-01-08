Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó
Nagy István agrárminiszter
2026. január 8. 18:00
Meghalt Kemény Ferenc
Felbukkant Kalifornia partjainál a „Végítélet-hal”, akár rossz ómen is lehet
Szintet lépett a megosztottság: ICE-ügynökök lelőttek egy amerikai nőt
2026. január 8. 19:54Sayfo Omar: a CSU kitoloncolási offenzívája végleg eltörölheti a Willkommenskulturt
2026. január 8. 19:42Megosztja a szlovák társadalmat a sorkatonaság visszaállításának kérdése
2026. január 8. 18:18Havazás: itt a rengeteg víz, ezt kéne megtartani valahogy az aszályok előtt
2026. január 8. 18:00Nagy István agrárminiszter
2026. január 8. 17:18Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot
2026. január 8. 16:30Nagy István az Arénában: 6-7 ezer állat leölése parancsolhat megálljt az Aujeszky-betegségnek
2026. január 8. 15:28A Fővárosi Mozaik magazin 2026. január 8-i adása
2026. január 8. 15:03A Vállalatok és Piacok magazin 2026 január 8-i adása