Szakértő az extrém hidegről: ha ezeket tapasztaljuk, rögtön segítséget kell hívni

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakemberei novembertől kezdődően készülnek a télre, noha nem minden esetben olyan extrémek a körülmények, mint momentán – mondta az InfoRádióban Patkó Enikő. Ilyenkor általában felkérik a területi kollégákat, az egészségügyi ellátókat, hogy mérjék fel a településeken a várandósok, a kúraszerű ellátásban élők, az életmentő terápiára szorulóknak a létszámát.

A főosztályvezető hozzátette: kiemelt figyelmet próbálnak fordítani a mozgásukban korlátozottakra és egyedülálló idősekre, ugyanis az ő szervezetük – miként a kisgyermekeké – fokozottan reagál a hidegre. Mivel az alacsony hőmérséklet növeli a szív- és érrendszeri terhelést, szívritmuszavart, vérnyomás- kiugrást okozhat, ezért különösen fontos, hogy a krónikus betegek felvegyék a kapcsolatot a kezelőorvosukkal – jelezte a szakember, kiemelve:

„ha végtagfájdalmat, mozgáslelassulást, figyelemcsökkenést tapasztalunk, mellkasi fájdalom vagy légszomj jelentkezik, azonnal egészségügyi ellátásra van szükségünk, és mentőt kell hívni.”

Extrém hideg esetében külön befogadóhelyek létesülnek országszerte, amiket a katasztrófavédelem jelöl ki, tart nyilván és hozz nyilvánosságra a honlapján, a népegészségügyi szakemberek pedig leellenőrzik, hogy adottak-e az emberi tartózkodásra alkalmas feltételek. Ezeken a helyeken a rászorulók fűtött körülmények között tölthetnek el rövidebb-hosszabb időt, ellátásukról pedig a szociális alapellátók gondoskodnak.

A főosztályvezető tanácsa szerint

mínusz 10 fok alatt lehetőség szerint kerüljük a kültéren tartózkodást. Kisgyermekeket ne vigyünk ki sétálni, de az idős embereknek is jobb a lakásban maradniuk.

Ha mégis odakinn tartózkodunk, mindenképp javasolt a réteges öltözködés, a legjobb pedig, ha ez anyagruházatból, pamutból, gyapjúból van. Mivel a végtagok nagyon könnyen sérülnek a hidegben, fontos a megfelelő lábbeli választása, mínusz 10 fok alatt pedig a kesztyű használata.

A havazás nehezén talán túl vagyunk – bár azért még érkezhet csapadék –, most a hideg az, ami odafigyelést igényel, nemcsak a saját magunk, hanem a közvetlen környezetünk számára – emelte ki. „Figyeljünk a szomszédainkra, ismerőseinkre, az idősekre, és időnként csöngessük meg őket, nézzük meg, hogy jól vannak-e, mert nem csak külterületen lehet hideg, hanem akár zárt ingatlanban is, ha nincs megfelelő fűtőeszköz. Ezért figyeljünk egymásra fokozottan” – fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy a mostani időjárás kedvez-e a vírusoknak, Patkó Enikő az válaszolta, hogy „vírusa válogatja”, de

extrém hideg időben alapvetően nehezebben terjednek a betegségek, az immunrendszerünk viszont sérül, és emiatt fogékonyabbá válunk,

ezért fontos, hogy figyeljünk magunkra. A vitaminok, étrend-kiegészítők kapcsán azt mondta, hogy bár ezek nem pótolják a kiegyensúlyozott táplálkozást, de az immunrendszer támogatása javasolható.

Ami még fontos – folytatta az NNGYK munkatársa –, hogy 15 fok alatt lakáson belül is le tud hűlni a belső hőmérsékletünk. Ebből a szempontból különösen fontos, hogy odafigyeljünk az idősekre, mert az ő hőérzetük nem feltétlenül reális.

Patkó Enikő végül, de nem utolsó sorban kitért a gépjárműves közlekedésre is: azon túl, hogy

utazás előtt mindenképp célszerű tájékozódni, mindig legyen takaró és innivaló a csomagtartóban vagy az utastérben.

Nem is gondolná az ember, de hideg időben nagyon könnyen ki lehet száradni, ezért kiemelten fontos a megfelelő (meleg) folyadékpótlás, az alkoholt viszont kerüljük – hívta fel a figyelmet.