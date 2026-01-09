Vitalij Klicsko: aki teheti, hagyja el átmenetileg Kijevet

A polgármester azután tette közzé felhívását, hogy Oroszország újabb légicsapást mért Kijevre. Klicsko közlése szerint Kijev többlakásos házainak a fele - csaknem 6 ezer épület - távhőszolgáltatás nélkül maradt, miután az orosz támadás megrongálta a főváros létfontosságú infrastruktúráját. A városban a vízellátásban is fennakadások vannak.

"A szolgáltatók mobil kazánházakkal látták el a szociális intézményeket, elsősorban a kórházakat és a szülőotthonokat, és az energetikai szakemberekkel együtt dolgoznak azon, hogy helyreállítsák az áram- és távhőellátást a kijeviek otthonaiban. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a lehető leggyorsabban megtörténjen" - írta Klicsko a Telegramon.

Hangsúlyozta, hogy a Kijev elleni mostani kombinált támadás volt a legfájdalmasabb a főváros létfontosságú infrastruktúrája szempontjából.

Hozzátette, hogy az előrejelzések szerint a következő napokban az időjárási körülmények is kedvezőtlenek lesznek. Mikola Kolisznik energetikai miniszterhelyettes sajtótájékoztatóján közölte, hogy több mint félmillió fogyasztó maradt áram nélkül a fővárosban és környékén. A Kijev megyei Szlavutics városában teljesen megszűnt az áramszolgáltatás. Az orosz támadás következtében jelentős károk keletkeztek alállomásokban, nagyfeszültségű légvezetékekben, valamint energiatermelő létesítményekben is.

Julija Szviridenko miniszterelnök a Telegramon kiemelte, hogy a pénteki támadás során Oroszország célzottan azokat a területi kazánházakat vette célba, amelyek a lakosság távhőellátását biztosítják. "Ez energetikai terror, és kísérlet arra, hogy a telet fegyverré változtassák" - hangsúlyozta a kormányfő.

Ezzel összefüggésben Olekszij Kucserenko parlamenti képviselő, az energetikai és bizottság alelnöke közölte: a rendelkezésére álló információk szerint Kijev számos kerületében a közszolgáltatók utasítást kaptak arra, hogy leeresszék a fűtővizet az épületeken belüli rendszerekből.