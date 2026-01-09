ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 9. péntek
Az Európai Unió és Szlovákia
Nyitókép: Getty Images / Oleksii Liskonih

A szlovák munkavállalók több mint fele tart elbocsátásoktól és bércsökkenéstől

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

A Szlovákiában dolgozó emberek többsége negatívan ítéli meg a kormány konszolidációs intézkedéseit, és tart azok hatásától a nettó jövedelmekre és a munkaerőpiacra. A Szlovák Nemzeti Bank elemzése szerint a megszorító intézkedések lassítják majd a gazdasági növekedést, ami nem éri majd el az 1 százalékos szintet sem. Ennek hatására a jegybank szerint mintegy 30 ezer állás szűnhet meg.

A Maxin’s Group személyzeti ügynökség számára készült reprezentatív közvélemény-kutatás rámutatott, hogy a 2026 januárjától érvényes adó- és járulékemelések, amelyek a munkavállalók nettó jövedelmét is érintik, a megkérdezettek 73 százaléka szerint igazságtalanok a dolgozókkal szemben. Mindössze 11 százalék tartja őket a közpénzek stabilizálásához szükséges lépésnek. További 13 százalék nem igazán érti az intézkedést, de úgy érzi, hogy ismét az átlagos munkavállalók járnak majd rosszul.

A felmérés eredményei növekvő frusztrációra utalnak a dolgozók körében. „Az emberek úgy érzik, hogy a konszolidáció közvetlenül érinti őket, anélkül, hogy reálisan befolyásolhatnák a helyzetet. Ez az igazságtalanságérzet alacsonyabb motivációhoz és ahhoz is vezethet, hogy többen keresnek majd alternatívákat” – mondta Katarína Garajová, a Maxin’s Group képviselője.

A munkaerőpiacot illetően a válaszadók 55 százaléka úgy véli, hogy a kormányzati intézkedések elbocsátásokhoz vagy bérek csökkenéséhez vezethetnek.

További 31 százalék attól tart, hogy a helyzet sokakat külföldi munkavállalásra ösztönöz. Mindössze 8 százalék nem számít jelentős változásokra. A konszolidációval összefüggő legnagyobb személyes problémának a megkérdezettek az adók és járulékok emelését, illetve a nettó jövedelem csökkenését jelölték meg. Ezt követi az áremelkedéstől és az inflációtól való félelem, amelyet 39 százalék említett.

A Szlovák Nemzeti Bank elemzése alapján a kormány által bevezetett megszorító intézkedések várhatóan lassítani fogják a gazdasági növekedést, amely nem fogja elérni az 1 százalékot sem. Ennek következményeként a jegybank úgy véli, hogy körülbelül 30 ezer munkahely szűnhet meg Szlovákiában, ami jelentős növekedést eredményezhet a munkanélküliek számában.

Bár a munkanélküliség várhatóan növekedni fog, a Szlovákiai Személyzeti Ügynökségek Szövetsége szerint a cégek továbbra sem jutnak majd könnyen jól képzett dolgozókhoz. A nyitott álláshelyek betöltése továbbra is nehéz marad, mivel sokszor nem találkozik a kereslet és a kínálat: hiányoznak a megfelelő szaktudással rendelkező jelöltek, alacsony a munkavállalók mobilitása, és több – főként műszaki – területen tartós szakemberhiány tapasztalható. A szövetség szerint emiatt a vállalatok inkább a meglévő dolgozóik megtartására és a technológiai fejlesztésekre helyezik majd a hangsúlyt, nem pedig a nagyszabású felvételekre

2026. január 9. 11:44
A Szenátus korlátozná Donald Trump háborús jogkörét
2026. január 8. 19:42
Megosztja a szlovák társadalmat a sorkatonaság visszaállításának kérdése
