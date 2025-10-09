Az amerikai olajszankciókat próbálják meghekkelni a horvátok

A Janaf tájékoztatása szerint a NIS nem kapta meg az újabb engedélyt a nyersolaj-szállítási megállapodás teljesítéséhez, így október 8-tól megszűnik a szerződés további végrehajtásának lehetősége. A társaság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is aktívan dolgozik az ügy rendezésén a hatályos szabályozások keretein belül.

Az Egyesült Államok január 10-én jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen. Szerbia 45 napot kapott arra, hogy eltávolítsa az orosz tőkét a NIS-ből - ezt azóta többször meghosszabbították -, de a vállalat idáig nem teljesítette az elvárást.

A többségi orosz tulajdonban lévő NIS megerősítette, hogy az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal nem hosszabbította meg a mentességet a szankciók alól, amely október 8-án járt le.

A Janaf korábban külön engedélyt kapott, hogy október 15-ig lehetővé tegye a folyamatban lévő szállítások lezárását.

A Janaf évente 2-3 millió tonna nyersolajat szállít Szerbiába, mintegy 40 millió eurós (15,6 milliárd forint) bevételt termelve. A NIS-szel tavaly kötött szerződés 10 millió tonna olaj szállításáról szólt 2026 végéig. A szerb partner kiesése várhatóan 18 millió eurós bevételcsökkenést okoz a horvát vállalatnak az év végéig.