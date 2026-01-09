ARÉNA - PODCASTOK
Waving flag of Hungary and Poland
Waving flag of Hungary and Poland

Lengyel külügy: sajnálatos, hogy Magyarország ismét menedékjogot adott két lengyel állampolgárnak

Infostart / MTI

Lengyelország "sajnálattal fogadja" azt az információt, hogy Magyarország menedéket nyújtott két újabb lengyel állampolgárnak - közölte a varsói külügyminisztérium pénteken a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióval.

A tévécsatorna azután kereste meg a minisztériumot, hogy a VSquare közép-európai hírportál beszámolt a két újabb befogadásról, amelynek előzménye, hogy Magyarország 2024 decemberében menedékjogot adott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszternek. Magyarország európai uniós külképviselete erről december végén a többi EU-tagállam képviseletét is tájékoztatta a hírtévé szerint.

A lengyel külügyi tárca a Polsat Newsnak megerősítette: a többi uniós államhoz hasonlóan Lengyelország is megkapta a menedéknyújtásról szóló információt, az azonban nem tartalmazta az érintett két személy adatait. A lengyel fél ezért közvetlenül a magyar partnerektől kért tájékoztatást arról, hogy kikre vonatkozik a döntés.

A megkeresésre még nem érkezett válasz - tették hozzá.

A közlemény szerint Lengyelország "sajnálattal fogadja azokat a lépéseket, amelyeket Magyarország kormányzata az utóbbi időben tesz, és amelyek negatív hatással vannak a kétoldalú kapcsolatokra, valamint sértik az európai szolidaritás elvét".

Lengyelország "már korábban arra figyelmeztette a magyar hatóságokat, hogy nem ért egyet az olyan lépésekkel, amelyek aláássák az uniós tagállami jogrendszerek iránti bizalmat" - fogalmaztak. A lengyel külügyminisztérium azt is jelezte: a magyar lépések

"negatív értékelését hamarosan ismertetik Magyarország varsói nagykövetével".

Péntek este Maciej Wewiór, a külügyi tárca szóvivője a PAP hírügynökséggel közölte: a magyar nagykövetet aznap délutánra bekérették a minisztériumba, és "tájékoztatták őt arról, hogy Lengyelország kifogásol bizonyos magyar kormányzati intézkedéseket és nyilatkozatokat, mert szerinte ellentétesek az EU-ban hatályos együttműködési elvekkel". Felidézték: miután Romanowski kapott menedéket Magyarországon, Varsó hazarendelte budapesti nagykövetét.

Wewiór szerint a magyar fél "továbbra sem válaszolt arra a kérdésre, hogy kinek nyújtott menedéket".

