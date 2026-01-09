ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.7
usd:
331.01
bux:
116512.12
2026. január 9. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Autós tankol a Mol gyáli töltőállomásán 2020. január 1-jén. A kormány döntése értelmében január 1-jétől emelkedik a biológiai eredetű összetevők bekeverendő aránya az üzemanyagokban, az intézkedéssel Magyarország is csatlakozik a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz. A régi típusú autót használóknak célszerű ellenőrizni, hogy lehet-e kocsijukba az új üzemanyagból tankolni.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Havazás, ónos eső: hír érkezett Magyarország üzemanyagellátásáról

Infostart

A térségben kialakult rendkívüli hóhelyzet átmenetileg lassítja a Mol-csoport egyes vasúti teherszállítmányait, de nincs baj.

A szállítási nehézségek a Mol pozsonyi és magyarországi telephelyei közötti alapanyag- és terméktranszfert érintik, ugyanakkor a helyzetet a társaság kontroll alatt tartja – írja a társaság közleménye a Portfolio összefoglalója szerint.

A Mol pozsonyi és magyarországi telephelyei között havi szinten százezer tonnát meghaladó áruforgalom zajlik, ami napi átlagban 4-6 vasúti szerelvény közlekedését jelenti.

Magyarországon összesen öt telephely érintett:

  • a százhalombattai Dunai Finomító,
  • a Tiszai Finomító,
  • a szajoli,
  • a komáromi,
  • a pécsi logisztikai egységek,

amelyek az ország különböző pontjain biztosítják az ellátási lánc működését.

Az ellátásbiztonsággal kapcsolatban kiemelik: a Mol mindent megtesz annak érdekében, hogy ebben fennakadás ne legyen.

Jelenleg Magyarország üzemanyagellátása biztosított, a lakosság és a gazdaság zavartalan kiszolgálása folyamatos

– hangsúlyozzák. Hozzáteszik: a Mol a helyzet kezelésébe bevonta a Belügyminisztérium által vezetett operatív törzset, és szorosan együttműködik a MÁV-val, a hóhelyzet okozta akadályok elhárítása folyamatos, a vasúti forgalom normalizálása folyamatban van, az ország üzemanyag-ellátása biztosított.

Kezdőlap    Gazdaság    Havazás, ónos eső: hír érkezett Magyarország üzemanyagellátásáról

benzin

mol

üzemanyag

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tajtékzik Európa, mégis létrejött az EU-Mercosur megállapodás

Tajtékzik Európa, mégis létrejött az EU-Mercosur megállapodás
A világ legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodása jött létre az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piac, a Mercosur között. Az egyezséget szükséges többséggel fogadták el, öt ország, köztük Magyarország tiltakozása ellenére.
 

Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

Sorra fagynak be a tavak, de...

Sorra fagynak be a tavak, de...

A tartós hideg miatt lassan már hazánk legnagyobb tavain is egybefüggő jégréteg alakul ki, ám ez nem jelenti azt, hogy hanyatt-homlok lehet rohanni korcsolyázni, sőt!
 

Ha a Normafára készül, erről mindenképp tudnia kell!

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Úgy faljuk az áramot, mint még soha

Fontos új infók az ónos esőről, több helyen órákon át ömlik, és még hó is lesz

Operatív törzs: ónos eső miatti riasztás esetén senki ne induljon útnak se járművel, se gyalog!

Itt az előrejelzés az egész hétvégére is, kegyetlen idő lesz

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.09. péntek, 18:00
Bartal Tamás
a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Azt mondják az oroszok, ez volt a háború legdurvább csapása: „nagyobbat szólt, mint egy atombomba”

Azt mondják az oroszok, ez volt a háború legdurvább csapása: „nagyobbat szólt, mint egy atombomba”

Szabályosan ünneplik az oroszok a ma hajnali, Ukrajna elleni kombinált rakétacsapást, az MK.ru vezető anyagként foglalkozik a témával – Jurij Knutov biztonságpolitikai szakértő bevonásával az okozott kár mértékét és az Oresnyik rakéta képességeit taglalják.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez már nem sci-fi: nukleáris energia hajtja majd a Meta szuperintelligenciáját

Ez már nem sci-fi: nukleáris energia hajtja majd a Meta szuperintelligenciáját

Mark Zuckerberg júliusban jelentette be a Prometheus rendszert, amely a vállalat fejlett mesterséges intelligencia törekvéseinek egyik kulcseleme.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Internet blackout after huge Iran marches as supreme leader says protesters 'trying to please Trump'

Internet blackout after huge Iran marches as supreme leader says protesters 'trying to please Trump'

Huge crowds of protesters have been marching through Iran's capital and other cities, with people heard calling for the overthrow of the supreme leader.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 9. 14:08
Tajtékzik Európa, mégis létrejött az EU-Mercosur megállapodás
2026. január 9. 12:49
Az egyik mobilcég gigabüntetést kapott a díjak és a tájékoztatás miatt
×
×
×
×