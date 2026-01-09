Havazás, ónos eső: hír érkezett Magyarország üzemanyagellátásáról

A szállítási nehézségek a Mol pozsonyi és magyarországi telephelyei közötti alapanyag- és terméktranszfert érintik, ugyanakkor a helyzetet a társaság kontroll alatt tartja – írja a társaság közleménye a Portfolio összefoglalója szerint.
A Mol pozsonyi és magyarországi telephelyei között havi szinten százezer tonnát meghaladó áruforgalom zajlik, ami napi átlagban 4-6 vasúti szerelvény közlekedését jelenti.
Magyarországon összesen öt telephely érintett:
- a százhalombattai Dunai Finomító,
- a Tiszai Finomító,
- a szajoli,
- a komáromi,
- a pécsi logisztikai egységek,
amelyek az ország különböző pontjain biztosítják az ellátási lánc működését.
Az ellátásbiztonsággal kapcsolatban kiemelik: a Mol mindent megtesz annak érdekében, hogy ebben fennakadás ne legyen.
Jelenleg Magyarország üzemanyagellátása biztosított, a lakosság és a gazdaság zavartalan kiszolgálása folyamatos
– hangsúlyozzák. Hozzáteszik: a Mol a helyzet kezelésébe bevonta a Belügyminisztérium által vezetett operatív törzset, és szorosan együttműködik a MÁV-val, a hóhelyzet okozta akadályok elhárítása folyamatos, a vasúti forgalom normalizálása folyamatban van, az ország üzemanyag-ellátása biztosított.