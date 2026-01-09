Havazás, ónos eső: hír érkezett Magyarország üzemanyagellátásáról

A szállítási nehézségek a Mol pozsonyi és magyarországi telephelyei közötti alapanyag- és terméktranszfert érintik, ugyanakkor a helyzetet a társaság kontroll alatt tartja – írja a társaság közleménye a Portfolio összefoglalója szerint.

A Mol pozsonyi és magyarországi telephelyei között havi szinten százezer tonnát meghaladó áruforgalom zajlik, ami napi átlagban 4-6 vasúti szerelvény közlekedését jelenti.

Magyarországon összesen öt telephely érintett:

a százhalombattai Dunai Finomító,

a Tiszai Finomító,

a szajoli,

a komáromi,

a pécsi logisztikai egységek,

amelyek az ország különböző pontjain biztosítják az ellátási lánc működését.

Az ellátásbiztonsággal kapcsolatban kiemelik: a Mol mindent megtesz annak érdekében, hogy ebben fennakadás ne legyen.

Jelenleg Magyarország üzemanyagellátása biztosított, a lakosság és a gazdaság zavartalan kiszolgálása folyamatos

– hangsúlyozzák. Hozzáteszik: a Mol a helyzet kezelésébe bevonta a Belügyminisztérium által vezetett operatív törzset, és szorosan együttműködik a MÁV-val, a hóhelyzet okozta akadályok elhárítása folyamatos, a vasúti forgalom normalizálása folyamatban van, az ország üzemanyag-ellátása biztosított.