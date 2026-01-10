Egek! Tényleg mikróba tesszük ezt?

Habár a mikrohullámú sütő a legtöbbünk konyhájának elengedhetetlen, gyakran használt berendezése, van két alapanyag, amelynek ezzel való melegítése a megszokottnál nagyobb odafigyelést igényel – írja a Femina.

A víz és a tej mikrózása nem csupán kellemetlen meglepetéseket, hanem akár égési sérüléseket is okozhat.

A problémát magának a mikrohullámú sütőnek a működése okozza. A készülék ugyanis nem kívülről befelé melegít, mint a tűzhely, hanem elektromágneses hullámokkal rezgésbe hozza a vízmolekulákat. Ennek következtében a folyadék hőmérséklete nem egyenletes: a felszín alatt rendkívül forró pontok alakulhatnak ki úgy, hogy kívülről a folyadék még langyosnak tűnik.

Ez a túlmelegedés jelenségéhez is vezethet, melynek során a víz vagy a tej hőmérséklete forráspont fölé emelkedik anélkül, hogy bugyogni kezdene, ilyenkor pedig egy apró mozdulat, például egy billentés vagy egy tárggyal való érintkezés is elég lehet ahhoz, hogy a folyadék robbanásszerűen felforrjon. Az ilyen balesetek pedig gyakran égési sérülésekkel járnak.

A tej esetében a kockázat még összetettebb: a nem egyenletes melegítés miatt kialakulhatnak különösen forró részek, ami főként kisgyermekek és csecsemők esetében jelent komoly veszélyt.

Még ha kívülről megfelelőnek is tűnik a tej hőmérséklete, az akár égetően forró is lehet belül. Ráadásul a túl magas hőmérséklet a tápanyag-tartalmat is csökkenti, mivel a hőérzékeny vitaminok könnyen károsodnak, az íz és az állag pedig megváltozhat.

A szakértők szerint ettől még nem kell száműzni a mikrohullámú sütőt a konyhából, viszont érdemes tudatosan használni. A folyadékokat célszerű rövid szakaszokban melegíteni, a ciklusok között alaposan megkeverni és végül pár másodpercig pihentetni. A közepes teljesítmény használata és az ismételt újramelegítés kerülése szintén csökkenti a kockázatokat. Csecsemők számára szánt italokat pedig biztonságosabb hagyományos módon felmelegíteni.