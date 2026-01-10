ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 10. szombat Melánia
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy mikrohullámú sütő ajtaja és gombbal választható programjai.
Nyitókép: Unsplash

Egek! Tényleg mikróba tesszük ezt?

Infostart

Ha nem figyelünk oda kellőképpen, akár égési sérüléseket is okozhatunk, vagy kárt tehetünk a készülékünkben.

Habár a mikrohullámú sütő a legtöbbünk konyhájának elengedhetetlen, gyakran használt berendezése, van két alapanyag, amelynek ezzel való melegítése a megszokottnál nagyobb odafigyelést igényel – írja a Femina.

A víz és a tej mikrózása nem csupán kellemetlen meglepetéseket, hanem akár égési sérüléseket is okozhat.

A problémát magának a mikrohullámú sütőnek a működése okozza. A készülék ugyanis nem kívülről befelé melegít, mint a tűzhely, hanem elektromágneses hullámokkal rezgésbe hozza a vízmolekulákat. Ennek következtében a folyadék hőmérséklete nem egyenletes: a felszín alatt rendkívül forró pontok alakulhatnak ki úgy, hogy kívülről a folyadék még langyosnak tűnik.

Ez a túlmelegedés jelenségéhez is vezethet, melynek során a víz vagy a tej hőmérséklete forráspont fölé emelkedik anélkül, hogy bugyogni kezdene, ilyenkor pedig egy apró mozdulat, például egy billentés vagy egy tárggyal való érintkezés is elég lehet ahhoz, hogy a folyadék robbanásszerűen felforrjon. Az ilyen balesetek pedig gyakran égési sérülésekkel járnak.

A tej esetében a kockázat még összetettebb: a nem egyenletes melegítés miatt kialakulhatnak különösen forró részek, ami főként kisgyermekek és csecsemők esetében jelent komoly veszélyt.

Még ha kívülről megfelelőnek is tűnik a tej hőmérséklete, az akár égetően forró is lehet belül. Ráadásul a túl magas hőmérséklet a tápanyag-tartalmat is csökkenti, mivel a hőérzékeny vitaminok könnyen károsodnak, az íz és az állag pedig megváltozhat.

A szakértők szerint ettől még nem kell száműzni a mikrohullámú sütőt a konyhából, viszont érdemes tudatosan használni. A folyadékokat célszerű rövid szakaszokban melegíteni, a ciklusok között alaposan megkeverni és végül pár másodpercig pihentetni. A közepes teljesítmény használata és az ismételt újramelegítés kerülése szintén csökkenti a kockázatokat. Csecsemők számára szánt italokat pedig biztonságosabb hagyományos módon felmelegíteni.

Kezdőlap    Életmód    Egek! Tényleg mikróba tesszük ezt?

veszély

tej

víz

konyha

főzés

praktika

mikrohullámú sütő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől

Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől

Téli gumi, megfelelő ablaktörlő gumik, ablakmosó folyadék – Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor szerint a mostani időjárási körülmények között ezekről mindenképpen gondoskodniuk kell az autósoknak. A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere az InfoRádióban elmondta: elindulás előtt jó, ha felmérjük saját magunk és az autónk képességeit. Azt javasolja, takarítsuk le a havat az autónk tetejéről, mert ha ezt nem tesszük meg, fékezésnél akár nagyobb mennyiségű hó is lezúdulhat a szélvédőre, ami komoly balesetet is eredményezhet.
 

Így bírja a havat a magyar energiarendszer

Életveszélyes a helyzet, vegyük komolyan a riasztásokat

Bartal Tamás: itt az ónos eső, vigyázni kell, a só se nagyon segít

Járhatatlan utak, támad az ónos eső birodalma, és ez csak az egyik baj – videó

Sorra fagynak be a tavak, de...

Ha a Normafára készül, erről mindenképp tudnia kell!

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Rászervez a hidegre a MOHU is

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egymás után buknak el Oroszország szövetségesei – Miért dörzsölheti mégis a tenyerét Putyin?

Egymás után buknak el Oroszország szövetségesei – Miért dörzsölheti mégis a tenyerét Putyin?

A Nicolás Maduro elleni amerikai katonai akcióval újabb szövetségesét vesztette el Oroszország, már nem az elsőt az ukrajnai háború kitörése óta. Miközben azonban sok nyugati elemző és orosz véleményvezérek is az orosz geopolitikai erő látványos csökkenésének demonstrációját látják a venezuelai eseményekben, Vlagyimir Putyin több szempontból is saját érdekeire nézve előnyösnek érezheti a nyugati féltekén történteket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista

Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista

A települési adók a községeket, városokat, kerületeket érintő különleges esetekben, egyedileg kivetett adókat jelentik. A legtöbb lakost viszont az idegenforgalmi adó változása érintheti.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US needs to 'own' Greenland to prevent Russia and China from taking it

Trump says US needs to 'own' Greenland to prevent Russia and China from taking it

We will do it "the easy way" or "the hard way", he said, but Denmark says the territory is not for sale.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 10. 05:13
Ez a hideg most nem lesz vicces, csak a nap mosolyog – videó
2026. január 9. 11:56
Ma van a nap, amikor a legtöbben feladják
×
×
×
×