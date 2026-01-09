ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 9. péntek
Calculator with wooden house and coins stack and pen on wood table. Property investment and house mortgage financial concept
Nyitókép: marchmeena29/Getty Images

Balogh László: az ingatlanvásárlók ezekkel az árszintekkel elérhették a fizetőképességük felső határát

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Népszerű Budapesten a XIII. kerület az ingatlanvásárlók körében.

Érdekes kép rajzolódik ki a 2025 decemberi ingatlanpiacról: országos szinten minimálisan tovább lassult az áremelkedés tempója, novemberhez képest 0,4 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak, Budapesten viszont felerősödött az árcsökkenés, a lakásárak mérséklődésének havi üteme novemberben még 0,1 százalékos volt, decemberre pedig 0,7 százalékra gyorsult – mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője az InfoRádióban.

Jelenleg országosan 18 százalékos az átlagos lakásáremelkedés üteme, Budapesten pedig 20 százalékos ez az érték.

„Emberemlékezet óta nem volt” olyan a hazai ingatlanpiacon, hogy két keresleti hullám is végigsöpört volna rajta. Az év elején volt az első ilyen, amikor az állampapírból kiszálló befektetők részben visszatértek a lakáspiacra. Ám a drágulás már valójában 2024 őszén elindult, a 2025-ös éves lakásárdrágulás tempója pedig ennek következtében mérsékeltebb volt az év közben tapasztalhatónál – mutatott rá.

Úgy látja, a lakásárak emelkedése jelentősen lelassult, januárban várhatóan csak enyhe növekedés várható az árak tekintetében. Februárban fognak megjelenni az első magasabb fizetések az emberek pénztárcájában, ezzel a nagyobb jövedelemmel pedig már drágább ingatlanokat is finanszírozni fognak tudni.

Az év első hónapjaiban mindenki meg szokta próbálni megemelni az árakat, viszont az eddigi adatok alapján ugyanakkor az látszik, hogy

a vevők mintha elérték volna fizetőképességük felső határát

– tette hozzá Balogh László.

Budapesten decemberben átlagosan 1,4 millió forint volt az eladó lakások és házak négyzetméterára. Ez bő 20 százalékkal több, mint az egy évvel korábbi ár volt, akkor 1,1 millió forint körül alakultak a négyzetméterárak. A vezető elemző elmondta, mostanra már csak 4-5 olyan kerület maradt, ahol 1 millió forint alatt van a használt lakások négyzetméterára, a legdrágább kerületekben ez 2 millió forint körül alakul.

A drágább kerületek közé tartozik az I., a VI., de a XIII. kerület is, viszont ezek nem hoznak olyan áremelkedési tempót, mint korábban. Szeptember elseje, az Otthon Start Program indulása óta a lakásárak emelkedésének tempója itt kifejezetten lassabb volt, mint Budapest többi részén – tette hozzá Balogh László.

Az alacsonyabb árról induló kerületek százalékosan kifejezve nagyobb drágulási ütemet mutattak, mint azok a kerületek, ahol már eleve magasabb árszintről indultak a lakások.

A szakértő hozzátette, ebben közrejátszik, hogy alkalmazkodtak az eladók az Otthon Start program másfél millió forintos négyzetméterár-korlátjához.

ingatlanpiac

balogh lászló

otthon start

