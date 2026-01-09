Nem működik Önnél a Revolut? Nincs egyedül

Péntek délután világszerte akadozások tapasztalhatóak a Revolut szolgáltatásaiban. Magyarországon a leállás több millió lakossági és több ezer üzleti ügyfelet érinthet – írta meg az Index.

Megszaporodtak a bejelentések a Downdetector weboldalon, illetve egy revolutos Facebook-csoportban is sokan jeleztek problémákat a szolgáltatással. A felhasználók arról számoltak be, hogy a kártyás fizetés, a pénzáthelyezés, a zsebekből való pénzkivétel, és a pénzváltás sem működött – olvasható a cikkben.

15:35-kor a következő funkciók nem működtek a Revolut weboldala szerint: