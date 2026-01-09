ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 9. péntek
Egy vadász célra tartja a puskáját az erdőben.
Nyitókép: Pixabay

Szabálytalanul szállított puska okozott súlyos vadászbalesetet

Infostart / MTI

A férfi tűzkész állapotban tette be autójába a fegyvert, ami később pakolás közben elsült, és olyan súlyosan megsebesítette a férfi ismerősét, hogy maradandó károsodást szenvedett.

Vádat emeltek egy zalai férfi ellen, aki maradandó sérülést okozott az általa szabálytalanul autóba helyezett és véletlenül elsült vadászfegyverével – tájékoztatott a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője pénteken.

Németh Eszter közlése szerint a 41 éves zalaszentgyörgyi férfi tavaly januárban vadászaton vett részt Ozmánbük külterületén, ahol elejtett egy szarvast.

A lövés leadását követően a vádlott a lőfegyvert ismételten tűzkész, illetve gyorsított állapotba helyezte, majd így rakta be a gépkocsija hátsó ülésén lévő nyitott fegyvertokba.

Ozmánbükre utazott egy ismerőséért, aki segített volna az elejtett állat kizsigerelésében. Amikor megérkezett, leállította a gépkocsit, ismerőse pedig a hátsó ajtót kinyitva egy táskát akart berakni az autóba. A vádlott ugyanekkor a jármű másik hátsó ajtaját nyitotta ki, hogy az addig nyitva hagyott fegyvertokot becipzározza, ekkor azonban belenyúlt a lőfegyver elsütőbillentyűjébe és a tűzkész fegyvert elsütötte.

A lövedék a jármű jobb hátsó ajtaja előtt álló sértett combját találta el, amitől a férfi súlyos, maradandó testi fogyatékosságot okozó sérülést szenvedett.

A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte a lőfegyverek tartására vonatkozó szabályokat, amelyek szerint lakott területen, közterületen lőfegyver csak ürítve, tokban tartható, illetve szállítható. A férfival szemben foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a Zalaegerszegi Járási Ügyészség, indítványozva „a lőfegyverrel való tevékenységtől történő eltiltást, valamint felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását” – közölte a helyettes szóvivő.

