ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.78
usd:
331.48
bux:
116510.12
2026. január 9. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Egyesült Államokból kitoloncolt guatemalai férfiak egy csoportja elhagyja az õket hazaszállító repülõgépet a guatemalavárosi légitámaszponton 2025. december 30-án, az amerikai hatóságok által végzett tömeges deportálások idején. A második hivatali ciklusát 2025 elején kezdõ Donald Trump amerikai elnök több millió illegális bevándorló kitoloncolását tûzte ki célul.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alex Cruz

Meghosszabbította a szankciókat az Európai Unió egy évvel Guatemalával szemben

Infostart / MTI

Az Európai Unió Tanácsa közölte, hogy újabb egy évvel, 2027. január 13-ig megújította a békés hatalomátadás érdekében Guatemalára vonatkozóan létrehozott korlátozó intézkedések hatályát.

A demokráciát, a jogállamiságot és a békés hatalomátadást aláásó guatemalai cselekményekért felelősökkel szemben 2024 januárjában hozott létre célzott szankciós keretet az Európai Unió. A mostani közleményben megerősítették azt az uniós álláspontot, hogy ez a döntés lehetővé teszi az EU számára, hogy felelősségre tudja vonni azokat, akik akadályozzák a demokratikus átmenetet a Guatemalában 2023-ban tartott általános választásokat követően.

A korlátozó intézkedések jelenleg nyolc emberre és egy szervezetre vonatkoznak.

A szankciók utazási korlátozásból, valamint személyek és szervezetek vagyonának befagyasztásából állnak. Ezenfelül uniós országok állampolgárai és unióban bejegyzett szervezetek nem bocsáthatnak pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat a jegyzékbe vettek rendelkezésére.

Az uniós tanács a korlátozó intézkedések szigorításáról is dönthet, amennyiben a guatemalai demokrácia továbbra is veszélyben van - írták.

A célzott szankciók kizárólag azokat érintik, akik felelősek, támogatják vagy hasznot húznak olyan tevékenységekből, amelyek aláássák a demokráciát, a jogállamiságot vagy a hatalom békés átadását Guatemalában. Az intézkedések nem Guatemalával szemben születtek, sem annak lakosságával vagy gazdaságával szemben - szögezték le.

A brüsszeli közleményben az uniós tanács emlékeztetett arra is: az EU és Guatemala hosszú távú partnerségben áll egymással mint elkötelezett támogatói a demokráciának, az emberi jogoknak és a jó kormányzásnak. Az EU továbbra is együttműködik a guatemalai kormánnyal és a társadalom egészével, hogy támogassa az ország előremutató nemzeti napirendjét, valamint a befogadó és fenntartható fejlődést mindenki javára a jogállamiság és a demokrácia fenntartásának érdekében - tették hozzá.

Nyitókép: Az Egyesült Államokból kitoloncolt guatemalai férfiak egy csoportja elhagyja az őket hazaszállító repülőgépet a guatemalavárosi légitámaszponton 2025. december 30-án, az amerikai hatóságok által végzett tömeges deportálások idején. A második hivatali ciklusát 2025 elején kezdő Donald Trump amerikai elnök több millió illegális bevándorló kitoloncolását tűzte ki célul.

Kezdőlap    Külföld    Meghosszabbította a szankciókat az Európai Unió egy évvel Guatemalával szemben

európai unió

szankció

guatemala

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől

Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől
Téli gumi, megfelelő ablaktörlő gumik, ablakmosó folyadék – Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor szerint a mostani időjárási körülmények között ezekről mindenképpen gondoskodniuk kell az autósoknak. A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere az InfoRádióban elmondta: elindulás előtt jó, ha felmérjük saját magunk és az autónk képességeit. Azt javasolja, takarítsuk le a havat az autónk tetejéről, mert ha ezt nem tesszük meg, fékezésnél akár nagyobb mennyiségű hó is lezúdulhat a szélvédőre, ami komoly balesetet is eredményezhet.
 

Életveszélyes a helyzet, vegyük komolyan a riasztásokat

Bartal Tamás: itt az ónos eső, vigyázni kell, a só se nagyon segít

Járhatatlan utak, támad az ónos eső birodalma, és ez csak az egyik baj – videó

Sorra fagynak be a tavak, de...

Ha a Normafára készül, erről mindenképp tudnia kell!

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Itt az előrejelzés az egész hétvégére is, kegyetlen idő lesz

Rászervez a hidegre a MOHU is

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken

Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken

Az ukrán haderő súlyos csapást mért a határ menti Belgorod régió közműhálózatára: 550 ezer ember maradt áram, 200 ezer ember ivóvíz nélkül. Kijevet, Ukrajna fővárosát az orosz haderő ballisztikus rakétákkal, cirkálórakétákkal és drónokkal támadta, az áldozatok összesítése még folyamatban van. Hajnalban az orosz haderő Oresnyik rakétát lőtt ki Lvivre, Nyugat-Ukrajnára és Kijev ellen is súlyos csapást mért. Zelenszkij elnök szerint hamarosan készen van a béketerv, amely lezárhatja a 2014 óta tomboló orosz-ukrán konfliktust. Délelőtt Kijev polgármestere felszólította a lakosságot, hogy ha tehetik, hagyják el az ukrán fővárost, mert az infrastruktúra nem fogja bírni a következő napok terhelését. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így vágja tönkre a mobilod a brutális hideg: egyetlen kütyü sincs biztonságban a kegyetlen télben

Így vágja tönkre a mobilod a brutális hideg: egyetlen kütyü sincs biztonságban a kegyetlen télben

Gyorsabban merülnek a mobiltelefonok, a folyamatos fűtés kiszárítja a lakások levegőjét, az elektromos hálózat pedig nagyobb terhelés alatt működik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More demonstrations erupt in Iran as rights groups say at least 48 protesters killed

More demonstrations erupt in Iran as rights groups say at least 48 protesters killed

Dozens are reported to have been killed since anti-government protests began spreading across the country almost two weeks ago.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 9. 20:19
Szakértő: a migrációs paktum igazságtalanul érinti Magyarországot, a feketeleves most jön, no meg Ciprus
2026. január 9. 18:48
Meghosszabbították Parajdon a vészhelyzetet, ám a polgármester optimista
×
×
×
×