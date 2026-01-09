ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 9. péntek Marcell
Donald Trump amerikai elnök a Mark Rutte NATO-fõtitkárral folytatott megbeszélés közben a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. október 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Levelet kapott Orbán Viktor, Magyarországra jöhet Donald Trump

Infostart

A miniszterelnök a Facebookon tette közzé az amerikai elnök sorait.

Azután, hogy a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert arról kérdezték, Budapestre jön-e az amerikai elnök, Orbán Viktor egy levelet publikált a Facebookon, amit Donald Trumptól kapott még a 2025 november elején lezajlott washingtoni találkozójukat követően, december 10-i keltezéssel. Ebben az amerikai vezető megköszönte a kormányfő figyelmes és meleg érzésekkel teli levelét, amit a Fehér Házban lezajlott találkozónkkal kapcsolatban küldött neki, és azt írta, hogy öröm volt a budapesti küldöttséget vendégül látnia az amerikai-magyar kapcsolatok aranykorának megünneplésére.

„Várom a további mélyülő együttműködést a védelem, az energia és az illegális migráció területén. Az ön merész vezetése példaértékű a világ többi része számára. Mindig is határozottan kiállt azokért az elvekért, amelyek Magyarországot ilyen nagyszerű hellyé teszik: a hitért, a családért és a szuverenitásért. Amerika csodálja ezt a fajta bátorságot. Hálás vagyok a meghívásért, hogy ellátogassak Magyarországra. A csapatom felveszi önnel a kapcsolatot az időbeosztásommal kapcsolatban. Még egyszer köszönöm barátságát és támogatását. Sok sikert kívánok Önnek a magyarországi választási kampányához is” – írta Donald Trump.

Gulyás Gergely egyébként a Kormányinfón azt válaszolta, hogy Donald Trump egy, az ukrajnai háborút lezáró békecsúcs miatt azonnal Budapestre jönne.

Levelet kapott Orbán Viktor, Magyarországra jöhet Donald Trump

