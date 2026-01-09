ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.7
usd:
331.57
bux:
116510.12
2026. január 9. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

„Nyilván 2500 embert már nem lehet meghurcolni” – erről szól a Beneš-próbaper

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula
ELŐZMÉNYEK

Szlovákiai magyar politikusok és civilek petíciót indítottak és önfeljelentést tettek egy tavaly decemberben elfogadott törvénymódosítás miatt, amely lehetővé teszi, hogy akár hat hónap szabadságvesztéssel büntessék a második világháború utáni jogi aktusok, köztük a Beneš-dekrétumok nyilvános megkérdőjelezését.

1945 és 1948 között az akkori Csehszlovákiában emberek tízezreit fosztották meg állampolgárságuktól, vagyonuktól és alapvető jogaiktól – nemzetiségi alapon. Sokakat kitelepítettek vagy kényszermunkára hurcoltak. Az akkori döntéseket azonban mostantól már kifogásolni sem lehet.

Orosz Örs, a szlovákiai Sine Metu (a latin kifejezés annyit tesz: félelem nélkül) elnevezésű egyesület elnöke, egyben a Nyitra Megyei Kulturális Bizottság első magyar nemzetiségű elnöke az InfoRádióban elmondta, „Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter javaslatára bekerült a Btk.-ba egy szankció, ami által a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezése akár fél éves börtönbüntetést is maga után vonhat. Ez a szólásszabadságot is megkérdőjelezi véleményünk szerint. Európában 2025-ben a kollektív bűnösség elve alapján való vagyonelkobzás egy magántulajdont tisztelő rendszerben teljesen példanélküli az Európai Unióban, ráadásul arcon csapása a felvidéki magyaroknak, ezen ország adófizető polgárainak. Teljesen alkotmányellenes is véleményünk szerint ez a rendelkezés”.

Emiatt szlovákiai magyar politikusok és civilek polgári engedetlenségi akciót hirdettek, és egy petíciót is elindítottak.

„Két nap leforgása alatt mintegy 5000 támogató aláírás jelent meg ezen a felületen. Egyeztettünk civil szervezeti vezetőkkel, természetesen Gubík Lászlóval (elnök, Magyar Szövetség – a szerk.) is, a legelső aláírója ennek a deklarációnak. De csatlakoztak a nagy országos szervezetek vezetői is, illetve ismert újságírók, közéleti személyiségek, sőt mostanra néhány, szlovák pártban politizáló közszereplő, illetve ellenzéki politikus, jogvédő aktivista is” – folytatta.

A Petíciós Bizottság tagjai önfeljelentéssel is éltek azért, hogy a többi aláírót már ne érje retorzió.

Orosz Örs szerint nyilván 2500 embert már nem lehet meghurcolni, de ők hárman jelentkeztek erre a próbaperre, hogy lássák a valóságban, vajon meghurcolják-e ennek az országnak a polgárát, esetükben egy városi vagy megyei képviselőt.

Bár a Büntető törvénykönyv tavaly decemberi megváltoztatásáról a szlovák alkotmánybíróság mondja ki a végső szót, a jogszabály módosítása már hatályba lépett.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    „Nyilván 2500 embert már nem lehet meghurcolni” – erről szól a Beneš-próbaper

szlovákia

felvidék

benes-dekrétumok

orosz örs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől

Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől
Téli gumi, megfelelő ablaktörlő gumik, ablakmosó folyadék – Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor szerint a mostani időjárási körülmények között ezekről mindenképpen gondoskodniuk kell az autósoknak. A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere az InfoRádióban elmondta: elindulás előtt jó, ha felmérjük saját magunk és az autónk képességeit. Azt javasolja, takarítsuk le a havat az autónk tetejéről, mert ha ezt nem tesszük meg, fékezésnél akár nagyobb mennyiségű hó is lezúdulhat a szélvédőre, ami komoly balesetet is eredményezhet.
 

Életveszélyes a helyzet, vegyük komolyan a riasztásokat

Bartal Tamás: itt az ónos eső, vigyázni kell, a só se nagyon segít

Járhatatlan utak, támad az ónos eső birodalma, és ez csak az egyik baj – videó

Sorra fagynak be a tavak, de...

Ha a Normafára készül, erről mindenképp tudnia kell!

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Itt az előrejelzés az egész hétvégére is, kegyetlen idő lesz

Rászervez a hidegre a MOHU is

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken

Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken

Az ukrán haderő súlyos csapást mért a határ menti Belgorod régió közműhálózatára: 550 ezer ember maradt áram, 200 ezer ember ivóvíz nélkül. Kijevet, Ukrajna fővárosát az orosz haderő ballisztikus rakétákkal, cirkálórakétákkal és drónokkal támadta, az áldozatok összesítése még folyamatban van. Hajnalban az orosz haderő Oresnyik rakétát lőtt ki Lvivre, Nyugat-Ukrajnára és Kijev ellen is súlyos csapást mért. Zelenszkij elnök szerint hamarosan készen van a béketerv, amely lezárhatja a 2014 óta tomboló orosz-ukrán konfliktust. Délelőtt Kijev polgármestere felszólította a lakosságot, hogy ha tehetik, hagyják el az ukrán fővárost, mert az infrastruktúra nem fogja bírni a következő napok terhelését. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tömegek rakják ebbe a pénzüket 2026-ban: busás hozamot ígérnek, sok magyart tehetnek gazdaggá

Tömegek rakják ebbe a pénzüket 2026-ban: busás hozamot ígérnek, sok magyart tehetnek gazdaggá

Hová teszik a pénzüket a magyarok? Miért emelkedett ilyen mértékben a tartós befektetési számlák száma? És melyik befektetési formák a legnépszerűbbek? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More protests erupt in Iran as supreme leader accuses crowds of 'trying to please Trump'

More protests erupt in Iran as supreme leader accuses crowds of 'trying to please Trump'

The country is under a nationwide internet blackout after almost two weeks of widespread anti-government protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 9. 18:48
Meghosszabbították Parajdon a vészhelyzetet, ám a polgármester optimista
2026. január 9. 16:24
Volodimir Zelenszkij: az oroszok a legfélelmetesebb rakétájukkal támadták Ukrajnát – videó
×
×
×
×