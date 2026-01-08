Nagy István az Arénában: 6-7 ezer állat leölése parancsolhat megálljt az Aujeszky-betegségnek

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az Aujeszky-betegség vírusát igazolta egy Somogy vármegyei sertésállományban.

Mint Nagy István agrárminiszter az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában elmondta, eddig mentesek voltunk az Aujeszkytől, de szerencsére zárlatot most sem kell elrendelni, de az érintett állatokat le kell ölni, a mentességet így lehet fenntartani.

„Egy telepen van, és remélem, hogy tudjuk is lokalizálni, nem terjed tovább” – modta.

A betegség megjelenését „egyszerűen érthetetlennek” nevezte.

„Egy olyan telepen jött létre, amelynek minden védintézkedése megvolt, dupla kerítéstől kezdve a legmodernebb technológiáig. PRRS-mentes volt ez a telep, ami azt jelentette, hogy a legmagasabb baktérium- és virológiai mentességet tudott élvezni, és beütött ez a betegség. Nagy a kár is, 6000 és 7000 közötti kocalétszámról beszélünk, ami ezen a telepen volt, és ez sajnos komoly probléma. Túlleszünk a mentesítésen, és azt remélem, hogy megtaláljuk azt az okot, ami miatt ki tudott törni ott ez a betegség, és minden megelőző intézkedést meg fogunk tudni hozni az elkövetkező időben is” – részletezte Nagy István.

Szerinte az ember, hogyha keserűen nézi a világot, akkor azt mondja, hogy „mi jöhet még”.

„Ha belegondolunk: 50 éve nem volt ragadós száj- és körömfájás Magyarországon, a tavalyi esztendőben volt. És ha csak végigvesszük a vírusokat, húsvét közeledtével a juhállományban, hogy a bárányok értékesítése nehéz legyen, a kiskérődzők pestise jött, a madárinfluenzára nagyon komoly és drasztikus intézkedéseket kellett hozni, mert százezrével pusztította a víziszárnyas-állományokat. A juhállományt újra előkapta a kéknyelvbetegség, de hogy a ló se maradjon nyugton, lóherpesz is megjelent Magyarországon. És most az Aujeszky, ami kitört...” – sorolta.

Ami a reményt jelenti

Ugyanakkor tisztázta azt is, hogy az intézkedések hatására a madárinfluenzát visszaszorították a víziszárnyas-ágazatból, mindössze két szentesi pulykatelepnél tudni fertőzésről.

Komoly eredménynek tartja, hogy az érintett szereplőkkel komolyan le lehetett ülni, és vevők voltak arra, hogy a támogatásokat átirányítsák; „elfogadták, hogy szüneteltetik a termelésüket három évre, és mi kifizettük őket előre, erre pedig nagyon nagy érdeklődés volt. Több mint 120 termelőnél tudtuk ezt elérni, őket támogatni ezzel a kifizetéssel, ennek következtében megnőtt a telepek közötti távolság, megnőtt az átfertőződésnek az esélye, és így biztonsággal termelnek jelen pillanatban a víziszárnyas-tenyésztők”.

A teljes beszélgetést csütörtökön 18 órától hallhatja az InfoRádióban.