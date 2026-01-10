ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 10. szombat
Forint pénz
Nyitókép: Pixabay

Ekkora büntetést fizet a BKK pótdíjrekordere

Infostart / MTI

Több mint 2,3 millió forintot fizetett az elmúlt év "pótdíjrekordere", egy 36 éves nő, aki kilenc év halogatás után törlesztette a tartozását. Mögötte egy több mint 2 millió forintos tartozás szerepel, amit szintén kilenc év után rendezett egy 53 éves nő - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A közlemény szerint a TOP 10-ben szereplő további nyolc rekorderbliccelő 850 ezer és 1,3 millió forint közötti összeget halmozott fel 4-9 év alatt.

A listán 3 nő és 7 férfi található, 26 és 57 év közöttiek; a legnagyobb összegek több évnyi figyelmen kívül hagyott pótdíjazásból, elindított végrehajtási eljárásokból és jelentős késedelmi díjakból halmozódtak fel - tették hozzá.

Kitértek arra, hogy a pótdíjazási esetek száma ismét emelkedett: 2023-ban 240 ezer, 2024-ben 235 ezer, 2025-ben pedig 257 ezerszer szabtak ki pótdíjat a BKK jegyellenőrei. Ebből 176 ezren a helyszíni, 81 ezren az utólagos pótdíjrendezés lehetőségét választották - írták.

Megjegyezték, hogy 2025-ben új éves pótdíjbevételi rekord született, elérte a mintegy 3,85 milliárd forintot.

Közölték azt is, hogy ma már a pótdíjazottak körülbelül 89 százaléka bankkártyával fizet a helyszínen, készpénzzel már csak minden tizedik utas rendezi tartozását.

