Elbukott az Ursula von der Leyen elmozdítását célzó két bizalmatlansági indítvány

Politikailag túlélte a bizalmi szavazást az Európai Parlamenben Ursula von der Leyen és az általa vezetett Európai Bizottság, egyik, az elmozdítására irányuló kezdeményezés sem érte el csütörtökön az elfogadásához szükséges többséget.

Azonban - mint erre az Index összeállítása rávilágít - ezek a kísérletek nem érnek véget.

A két mostani indítvány egyikét a Patrióták (PfE) nyújtották be, de az 594 képviselőből csak 179 támogatta, 378 ellenezte. A szélsőbaloldali Baloldal indítványát ennél is kevesebben (133) támogatták a szükséges 360 helyett.

A magyar képviselőcsoportok anyapártjai közül az Európai Néppárt bizalmáról biztosította a német politikust, de ugyanígy tett az S&D is, előbbinek a Tisza Párt, utóbbinak a DK a tagja. A Mi Hazánkat is a soraiban tudó Szuverén Nemzetek Európája (ESN) viszont a buktatás mellett érvelt.

A strasbourgi szavazáson Ursula von der Leyen nem volt jelen, mivel a szerda délelőtti vitán való részvétele után visszautazott Brüsszelbe, ott csütörtökön már az Európai Bizottság által szervezett Global Getaway Forumon van jelenése.

A Patrióták egyébként alkalmatlanság miatt akarták elmozdítani Ursula von der Leyent, a baloldaliak pedig a gázai népirtást követő izraeli szankciók hiánya miatt.

Legutóbb július 10-én szavazott az Európai Parlament egy, az Európai Bizottsággal szembeni bizalmatlansági indítványról, amely ugyanígy elbukott.