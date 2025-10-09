ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.19
usd:
336.84
bux:
101532.5
2025. október 9. csütörtök Dénes
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke sajtóértekezletet tart az uniós testület brüsszeli székházában a NATO főtitkára, Mark Rutte részvételével tartandó bizottsági ülés előtt 2025. szeptember 30-án.
Nyitókép: Virginia Mayo

Elbukott az Ursula von der Leyen elmozdítását célzó két bizalmatlansági indítvány

Infostart

Két indítványról is szavazott az Európai Parlament. Mindkettő esetében sok voks hiányzott ahhoz, hogy végül sikerrel járjon.

Politikailag túlélte a bizalmi szavazást az Európai Parlamenben Ursula von der Leyen és az általa vezetett Európai Bizottság, egyik, az elmozdítására irányuló kezdeményezés sem érte el csütörtökön az elfogadásához szükséges többséget.

Azonban - mint erre az Index összeállítása rávilágít - ezek a kísérletek nem érnek véget.

A két mostani indítvány egyikét a Patrióták (PfE) nyújtották be, de az 594 képviselőből csak 179 támogatta, 378 ellenezte. A szélsőbaloldali Baloldal indítványát ennél is kevesebben (133) támogatták a szükséges 360 helyett.

A magyar képviselőcsoportok anyapártjai közül az Európai Néppárt bizalmáról biztosította a német politikust, de ugyanígy tett az S&D is, előbbinek a Tisza Párt, utóbbinak a DK a tagja. A Mi Hazánkat is a soraiban tudó Szuverén Nemzetek Európája (ESN) viszont a buktatás mellett érvelt.

A strasbourgi szavazáson Ursula von der Leyen nem volt jelen, mivel a szerda délelőtti vitán való részvétele után visszautazott Brüsszelbe, ott csütörtökön már az Európai Bizottság által szervezett Global Getaway Forumon van jelenése.

A Patrióták egyébként alkalmatlanság miatt akarták elmozdítani Ursula von der Leyent, a baloldaliak pedig a gázai népirtást követő izraeli szankciók hiánya miatt.

Legutóbb július 10-én szavazott az Európai Parlament egy, az Európai Bizottsággal szembeni bizalmatlansági indítványról, amely ugyanígy elbukott.

Kezdőlap    Külföld    Elbukott az Ursula von der Leyen elmozdítását célzó két bizalmatlansági indítvány

európai parlament

ursula von der leyen

bizalmatlanság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Itt a vége a gázai háborúnak? Donald Trump óriási bejelentést tett egy egyezségről

Itt a vége a gázai háborúnak? Donald Trump óriási bejelentést tett egy egyezségről

Donald Trump amerikai elnök szerdán este a Truth Social platformon bejelentette, hogy Izrael és a Hamász „aláírták” a béketerv első szakaszát, amely „nagyon hamar” lehetővé teszi az összes túsz szabadon engedését.
 

Pezsgőznek Izraelben

Szijjártó Péter: kiszabadulhat a magyar túsz is

Donald Trump vasárnap Jeruzsálembe utazhat

Teljesen felszámolná az Antifát a Trump-kormányzat

Csicsmann László: az iszlám NATO megalakulása fenyeget

VIDEÓ
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.09. csütörtök, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Még be se jelentették az Otthon Startot, már a 3. helyen volt a magyar lakásdrágulás az EU-ban

Még be se jelentették az Otthon Startot, már a 3. helyen volt a magyar lakásdrágulás az EU-ban

A második negyedévben csak két országban emelkedtek nagyobb mértékben a lakásárak, mint Magyarországon – derül ki az Eurostat friss adataiból. Az albérletár-növekményt tekintve is dobogós volt a magyar piac, de így is nálunk nyílt a legszélesebbre az olló a lakásárak és a bérleti díjak változása között. És a java még csak most jöhet, az Otthon Start Program ezeket a tendenciákat erősítheti fel még jobban – mutat rá friss elemzésében az OTP Ingatlanpont.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az első mérföldkő a devizahitelesek perének ügyében: rendkívül fontos ítélet született

Itt az első mérföldkő a devizahitelesek perének ügyében: rendkívül fontos ítélet született

Az elsőfokú bíróság még a banknak adott igazat, és az ügyfelet kötelezte komoly költségek megfizetésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gaza ceasefire and hostage releases 'within days' after Israel and Hamas agree first phase of deal

Gaza ceasefire and hostage releases 'within days' after Israel and Hamas agree first phase of deal

US President Donald Trump says both sides agree to the first phase of his plan, which paves the way towards a ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 9. 13:27
Hatalmas gondban vannak az ENSZ békefenntartói
2025. október 9. 11:18
Pezsgőznek Izraelben
×
×
×
×