Erősebb együttműködés jön a V4-ben, februárban ülésezhet a Slavkovi hármas is

Július 1-től Szlovákia veszi át a V4 soros elnöki tisztségét, és Robert Fico elmondta, hogy különösen aktívak lesznek ezen a téren. A szlovák kormányfő célja, hogy a V4 ismét olyan erőssé váljon, mint korábban, amikor a négy tagállam közös álláspontot alakított ki, és egységesen mozgott az EU-n belül.

A cseh és a szlovák miniszterelnök kiemelte Lengyelország szerepét a Visegrádi Négyekben, és

mindketten megerősítették, hogy dolgoznak a lengyelek visszatérésén a V4-es együttműködésbe.

Robert Fico és Andrej Babiš közösen igyekeznek meggyőzni Lengyelországot, hogy ismét csak uniós kérdésekben tárgyaljanak, és ne hagyják, hogy a kétoldalú feszültségek befolyásolják a regionális együttműködést.

A V4-en belüli szorosabb együttműködés mellett Robert Fico beszélt az úgynevezett Slavkovi hármas, vagyis Szlovákia, Csehország és Ausztria közötti megbeszélések fontosságáról is. Fico ambiciózus tervei szerint ezen országok vezetői már februárban találkoznak, hogy megbeszéljék a legfontosabb uniós és energetikai kérdéseket.

Robert Fico és Andrej Babiš egyaránt fontosnak tartja, hogy az EU-ban a V4 tagállamai közös álláspontot képviseljenek például a migrációs politikában és az energetikai kérdésekben. A cseh kormányfő kiemelte, hogy a V4-ek közös eredményei között szerepel az illegális migrációs kvóták megakadályozása, amely a négy ország közötti szoros együttműködés eredményeként valósult meg.

A szlovák kormányfő a következő hónapokban intenzívebb diplomáciai munkát ígért, és különösen aktív szerepet kíván vállalni a V4 vezetésében. Robert Fico megerősítette: Szlovákia célja, hogy a Visegrádi Négyek ismét egy erős és egységes regionális blokkot alkosson, amely hatékonyan tudja képviselni a közös érdekeit az Európai Unióban és a nemzetközi színtéren.

Ez az együttműködés különösen fontos lehet az uniós versenyképesség növelésében, amely február 12-én a brüsszeli uniós csúcstalálkozó központi témájává válik.

A pozsonyi megbeszélésen szóba került Ukrajna helyzete is. Robert Fico megismételte, hogy Szlovákia nem vesz részt az újabb hadikölcsön folyósításában Ukrajnának, de továbbra is fenntartja a két ország közötti előnyös kétoldalú kapcsolatokat. Szlovákia újabb közös kormányülést tervez Ukrajnával, amelyet valószínűleg ukrán területen tartanak. Pozsony ugyanakkor továbbra sem támogatja Ukrajna NATO-csatlakozását.