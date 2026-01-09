Változott az előrejelzés, a durva ónos eső és az extrém hideg ezekben a megyékben érkezik

Vörösbe borult Baranya és Somogy a térképen: ezekben a megyékben a legeősebb, hármas fokozatú a riasztás ónos esőre, de az egész Dunántúlon (Komárom-Esztergom vármegyét kivéve) és még Bács-Kiskunban is riasztás van – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Az autósok legyenek nagyon óvatosak, jégpáncél boríthatja be az utakat!

Extrém hidegre is figyelmeztetés van, Nógrád vármegyére a legerősebb, de Szabolcsot kivéve az ország egész keleti felére, a teljes Tiszántúlra és Duna-Tisza közére, sőt még Komárom-Esztergom és Fejér vármegyékre is.

Ma reggeltől nyugat északnyugat felől egy csapadékzóna érkezik. Ebből az ország délnyugati harmadán egy átmeneti gyenge havazást követően a késő délelőtti, déli óráktól tartós ónos eső, kiemelten Somogy és Baranya megyék délnyugati felén jelentős mennyiségű (5 mm-nél több) ónos eső várható!

Északabbra, a Mosonmagyaróvár-Békéscsaba vonal tágabb térségében kisebb havazás valószínű, ált. 1-3 cm, néhol ennél vastagabb (~4-5 cm) friss hóréteg képződhet.

Az ország északkeleti harmadán ennél kevesebb (lepel-1 cm) hó hullhat.

Extrém hideg:

Ma a reggeli órákban az ország keleti felén, nagyobb területen várható –15 fok körüli, illetve az alatti minimum hőmérséklet, emellett az északi határszélen helyenként –20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak.

A péntek reggeli órákban a nagy hideg miatt a sózás ellenére az utakra visszafagyott víz, latyak miatt azok nagyobb területen csúszósak lehetnek.

Az extrém hideg nagyon leterheli a szervezetet, ezért

különösen az idősek, krónikus betegek ne legyenek az utcán, ha csak lehet, és az autósok is fokozott felkészüléssel induljanak el: csakis téli gumival, teli tankkal, feltöltött telefonnal és takaróval, némi élelmiszerrel és innivalóval a kocsiban, ha netán elakadnánk.