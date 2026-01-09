ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.57
usd:
331.45
bux:
116648.76
2026. január 9. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Oresnyik orosz közép-.hatótávolságú, hiperszonikus ballisztikus rakéta.
Nyitókép: Wikipédia

Volodimir Zelenszkij: az oroszok a legfélelmetesebb rakétájukkal támadták Ukrajnát – videó

Infostart / MTI

Az ukrán elnök megerősítette, hogy Oroszország pénteken Oresnyik típusú rakétát vetett be, és közölte, hogy egy orosz drón megrongálta Katar nagykövetségének épületét Kijevben.

„Az éjjel Oroszország 242 drónt vetett be, továbbá kifejezetten az energetikai létesítmények és a polgári infrastruktúra ellen irányítva 13 ballisztikus rakétát, köztük egy közepes hatótávolságú Oresnyik ballisztikus rakétát, valamint 22 robotrepülőgépet. A támadást éppen akkor hajtották végre, amikor jelentős lehűlés van az országban. A csapás közvetlenül a hétköznapi emberek hétköznapi élete ellen irányult” – hangsúlyozta az elnök.

Kiemelte, jelenleg mindent megtesznek annak érdekében, hogy helyreállítsák a fűtés- és az áramszolgáltatást. Közölte, hogy pénteken ülést tart az energetikai törzs, amelyen részletesen beszámolnak a helyreállítási munkálatokról.

„A polgári infrastruktúránk és energetikai létesítményeink mellett ezen az éjszakán egy orosz drón megrongálta Katar nagykövetségének épületét is. Annak az államnak a nagykövetségét, amely közvetít az orosz börtönökben fogva tartott hadifoglyok és civilek kiszabadításában” – jegyezte meg Zelenszkij.

Ismételten hangsúlyozta, hogy a világnak – elsősorban az Egyesült Államoknak – egyértelműen reagálnia kell az ilyen csapásokra. „Oroszországnak olyan jelzéseket kell kapnia, hogy kötelessége a diplomáciára összpontosítani, és minden alkalommal éreznie kell a következményeket, amikor ismét a gyilkolásra és az infrastruktúra pusztítására összpontosít. A mai csapás ugyanakkor a lehető leghangosabban emlékezteti minden partnerünket arra, hogy Ukrajna légvédelmének támogatása állandó prioritás. Egyetlen napot sem szabad vesztegetni a szállításokban, a gyártásban és a megállapodásokban. Ma minden szinten tájékoztatni fogjuk partnereinket arról, mi történt, és milyen válaszlépésekre van szükségünk” – jelentette ki az államfő.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője egy tévéműsorban kiemelte, Vlagyimir Putyin orosz elnök azzal próbálja megfélemlíteni a NATO országait, hogy Oresnyik rakétával mér csapást Lengyelország határainak közelében. „Az Oresnyik egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta, egy olyan fegyver, amellyel Putyin nem először próbálja megfélemlíteni a Nyugatot” – jegyezte meg.

Ihnat emlékeztetett arra, hogy korábban az oroszok ilyen rakétával mértek csapást Dnyipro városára, most pedig Lvivre. „Ebből az ellenség erőteljes és médiaképes témát csinál, mert meg kell félemlíteni a Nyugatot azzal, hogy mi úgymond messzire csapunk le, egészen a NATO-országok határai közelébe, jelen esetben Lengyelország közelébe. Az ellenség a Lviv megyei területet választotta ezekhez a támadásokhoz azzal a céllal, hogy hatást gyakoroljon partnereinkre” – hangsúlyozta a katonatiszt.

Szavai szerint az ellenség egyúttal pánikot is próbál kelteni az ukrán lakosság körében azzal, hogy a fagyok beálltakor mér csapásokat. Ihnat beszámolt arról is, hogy az oroszok most nem vetettek be hadászati bombázó repülőgépeket. „Csak földi indítású rendszereket használtak: Iszkander-M ballisztikus rakétákat, illetve Sz-400-as légvédelmi rendszereket, amelyek képesek ballisztikus pályán csapást mérni” - tette hozzá.

Elmondása szerint az orosz erők összesen 36 rakétát vetettek be: 13 Iszkander-M, illetve Sz-400-as ballisztikus rakétát, 22 Kalibr robotrepülőgépet, valamint egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát. Hozzátette, hogy Ukrajna fővárosát drónokkal és rakétákkal egyszerre több irányból támadták, vagyis a kijevi régió ellen kombinált, tömeges támadást hajtottak végre.

„Nyilvánvaló, hogy ez problémákat okoz számunkra. Ilyen mennyiséget egyszerre, nagy hatékonysággal lelőni rendkívül nehéz, a 13 ballisztikus rakétából nyolcat sikerült megsemmisíteni. Ez is magas elfogási arány. Sajnos a Kalibr robotrepülőgépek esetében alacsonyabb az arány: 22-ből 10, ami közel a fele. A legnagyobb gond jelenleg a légvédelmi rakéták hiánya a légvédelmi rendszerekhez” – magyarázta a szóvivő.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter tárcája honlapján közzétett nyilatkozatában globális választ sürgetett a nemzetközi közösségtől arra, hogy Oroszország Ukrajna ellen bevetette az Oresnyik ballisztikus rakétát.

„Oroszország közlése szerint a Lviv megyei terület ellen egy úgynevezett ‘Oresnyik’ típusú, közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát vetett be. Az Európai Unió és a NATO határainak közelében végrehajtott ilyen csapás komoly biztonsági fenyegetést jelent az európai kontinens számára, és próbára teszi a transzatlanti közösséget. Határozott választ várunk el Oroszország felelőtlen cselekedeteire” – hangsúlyozta Szibiha.

Kijelentette: „abszurdum, hogy Oroszország megpróbálja igazolni ezt a támadást egy hamis, Putyin rezidenciája elleni állítólagos támadással, ami soha nem történt meg”. Meggyőződése szerint ez újabb bizonyíték arra, hogy Moszkvának nem kell semmilyen valódi indok a terrorra és a háborúra. „Putyin közepes hatótávolságú rakétát vet be az EU és a NATO határainál a hallucinációi miatt. Ez valódi globális fenyegetést jelent és globális választ követel” – tette hozzá a külügyminiszter. Véleménye szerint további határozott lépésekre van szükség az orosz tartályhajóflotta ellen. Megjegyezte, hogy az Egyesült Államok ebben helyesen jár el.

Szibiha közölte továbbá, hogy Kijev kezdeményezi az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását, rendkívüli ülést az Ukrajna-NATO Tanácsban, valamint a megfelelő lépések megételét az EU, az Európa Tanács és az EBESZ keretében.

Kezdőlap    Külföld    Volodimir Zelenszkij: az oroszok a legfélelmetesebb rakétájukkal támadták Ukrajnát – videó

volodimir zelenszkij

oresnyik

orosz-ukrán háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bartal Tamás: itt az ónos eső, vigyázni kell, a só se nagyon segít

Bartal Tamás: itt az ónos eső, vigyázni kell, a só se nagyon segít

A nagy havazás után pénteken még egy kihívással meg kell küzdeniük egyes közútkezelő társaságoknak, ez az ónos eső – derült ki az InfoRádió Aréna című műsorában. Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke ismertette a helyzetet.
 

Járhatatlan utak, támad az ónos eső birodalma, és ez csak az egyik baj – videó

Sorra fagynak be a tavak, de...

Ha a Normafára készül, erről mindenképp tudnia kell!

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Itt az előrejelzés az egész hétvégére is, kegyetlen idő lesz

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.09. péntek, 18:00
Bartal Tamás
a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kimondta Meloni: most már muszáj lesz beszélni Putyinnal

Kimondta Meloni: most már muszáj lesz beszélni Putyinnal

Azt hiszem, elérkezett az ideje, hogy Európa beszéljen Oroszországgal a háborúról – hangoztatta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök év eleji sajtótájékoztatóján pénteken.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Magyar lakásárrobbanás: az EU-ban nálunk drágultak legjobban az ingatlanok

Magyar lakásárrobbanás: az EU-ban nálunk drágultak legjobban az ingatlanok

Éves szinten 21,1%-kal drágultak a lakások Magyarországon, azonban Budapesten decemberben már csökkenést mértek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More protests erupt in Iran as supreme leader accuses crowds of 'trying to please Trump'

More protests erupt in Iran as supreme leader accuses crowds of 'trying to please Trump'

The country is under a nationwide internet blackout after almost two weeks of widespread anti-government protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 9. 16:09
Történelmi mélyponton az USA megítélése a németek körében – felmérés
2026. január 9. 15:26
Égbekiáltó dolog történt egy stadion miatt, fű is van a történetben
×
×
×
×