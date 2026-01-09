ARÉNA - PODCASTOK
Bartal Tamás, a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke

2026. január 9. 18:00
Podcastok

Audio tartalmak

2026. január 9. 19:27
Így bírja a havat a magyar energiarendszer
2026. január 9. 18:35
„Nyilván 2500 embert már nem lehet meghurcolni” – erről szól a Beneš-próbaper
2026. január 9. 18:00
2026. január 9. 17:21
Egyre többet tudni az Aujeszky-betegségről
2026. január 9. 17:09
Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől
2026. január 9. 15:50
Bedurrant a vírusszezon, egyre többeknek vannak komoly tünetei – a fül-orr-gégész válaszol
2026. január 9. 14:41
Korlátozások a vasúti közlekedésben
2026. január 9. 12:18
Úgy faljuk az áramot, mint még soha
