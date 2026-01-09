ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.69
usd:
331.15
bux:
116166.49
2026. január 9. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök a Palm Beach-i rezidenciáján, Mar-a-Lagóban tartott sajtóértekezletén 2026. január 3-án. Hajnalban Trump bejelentette, hogy amerikai katonák elfogták és repülõgéppel az Egyesült Államokba szállították Nicolás Maduro venezuelai elnököt és a feleségét.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

A Szenátus korlátozná Donald Trump háborús jogkörét

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az amerikai szenátus megszavazta azt a határozatot, amely megtiltaná Donald Trump elnöknek, hogy törvényhozási felhatalmazás nélkül újabb katonai akcióba kezdjen Venezuelában. Közben Trump azt is közölte: Washington „még éveken át irányíthatja” a dél-amerikai országot.

A határozat, hogy az elnök a kongresszusi igen nélkül nem indíthat háborús cselekményeket, 52:47 arányban ment át az amerikai Szenátusban, úgy, hogy a demokraták mellé öt republikánus szenátor is felsorakozott, egy további republikánus pedig nem szavazott.

A döntés biztosítja, hogy a jövő héten sor kerülhet a végszavazásra, ugyanakkor

az indítványnak gyakorlatilag nincs esélye arra, hogy törvény legyen belőle. Ehhez ugyanis a republikánus többségű Képviselőháznak is jóvá kellene hagynia, majd kétharmados többséggel túl kellene élnie Donald Trump várható elnöki vétóját.

Maga Trump máris nekiment azoknak a republikánus szenátoroknak, akik a demokratákkal szavaztak. Közösségi oldalán azt írta, hogy ezeket a törvényhozókat soha ne válasszák újra.

A szavazás időzítése nem volt véletlen – pár nappal azután tartották, hogy amerikai kommandósok Caracasban elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és a feleségét.

A szenátusi határozat támogatói szerint jelentős győzelmet arattak azok, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy az alkotmány értelmében a háború megindításának joga a Kongresszust illeti meg. Rand Paul republikánus szenátor, az egyik előterjesztő úgy fogalmazott: egyre több republikánus kezd elgondolkodni azon, kié is valójában a felhatalmazás. Szerinte ez a vita eddig háttérbe szorult, most viszont új lendületet kapott.

Nem minden republikánus osztja ezt a nézetet. Jim Risch idahói szenátor, a külügyi bizottság elnöke a szavazás előtt azt mondta: a határozat nem ér el semmit. Szerinte a cél pusztán az, hogy „arcul csapják az elnököt”, miközben egy olyan katonai akciót próbálnak megakadályozni, amely szerinte nincs is napirenden.

Eközben maga

Donald Trump a New York Timesnak adott interjúban azt mondta: az Egyesült Államok éveken át irányíthatja Venezuelát, és hosszú távon hozzáférhet az ország hatalmas olajtartalékaihoz.

Úgy fogalmazott: „csak az idő mondja meg”, meddig tart az amerikai felügyelet, de szerinte ez jóval hosszabb idő lesz, mint néhány hónap vagy egy év.

Trump szerint az Egyesült Államok „profitábilis módon” építené újjá az országot, miközben venezuelai olajat termelne ki és értékesítene. Azt állította, hogy az ideiglenes venezuelai vezetés – amelynek tagjai a korábbi Maduro-rezsim politikusai – a kívánt módon együttműködik Washingtonnal. Az elnök nem vállalt kötelezettséget arra, mikor tartanának új választásokat Venezuelában, és kitért a válasz elől, hogy miért nem a Maduro által elcsalt tavalyi választások ellenzéki győztesét Edmundo Gonzálezt akarta az új vezetés élén látni.

Arra a kérdésre, hogy milyen feltételek mellett küldene amerikai szárazföldi csapatokat Venezuelába, az elnök nem adott egyértelmű választ. Azt mondta: ezt nem kívánja előre elárulni, ugyanakkor szerinte a jelenlegi venezuelai vezetés „nagy tisztelettel” viszonyul az Egyesült Államokhoz. Tudósítások szerint azonban a volt rezsim számlájára írt elnyomás folytatódik, bár egy sor politikai foglyot szabadon engedtek.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    A Szenátus korlátozná Donald Trump háborús jogkörét

egyesült államok

donald trump

szenátus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Szenátus korlátozná Donald Trump háborús jogkörét

A Szenátus korlátozná Donald Trump háborús jogkörét
Az amerikai szenátus megszavazta azt a határozatot, amely megtiltaná Donald Trump elnöknek, hogy törvényhozási felhatalmazás nélkül újabb katonai akcióba kezdjen Venezuelában. Közben Trump azt is közölte: Washington „még éveken át irányíthatja” a dél-amerikai országot.
Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

A télies útviszonyok és a hóhelyzet miatt előreláthatóan pénteken 11 órától 7,5 tonna össztömeg felett súlykorlátozást vezetnek be a tehergépjárművekre több autópályán és egy autóúton – közölte az Útinform.
 

Fontos új infók az ónos esőről, több helyen órákon át ömlik, és még hó is lesz

Operatív törzs: ónos eső miatti riasztás esetén senki ne induljon útnak se járművel, se gyalog!

Négyszer annyi most a riasztás Budapesten, mint egy átlagos napon

Egyre több a túlélőpont Magyarországon

Az időjárás felborította az iskolai rendet

Szakértő az extrém hidegről: ha ezeket tapasztaljuk, rögtön segítséget kell hívni

Itt az előrejelzés az egész hétvégére is, kegyetlen idő lesz

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.09. péntek, 18:00
Bartal Tamás
a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Most indul a verseny a 21. század egyik legfontosabb erőforrásáért: könnyen lehet, hogy egymásnak esnek a felek

Most indul a verseny a 21. század egyik legfontosabb erőforrásáért: könnyen lehet, hogy egymásnak esnek a felek

India és Banglades megkezdte a Gangesz – amelyet Bangladesben Padmának neveznek – vizének megosztásáról szóló, hamarosan lejáró megállapodás megújításának előkészítését. Elemzők szerint azonban a politikai feszültségek és a bangladesi választások körüli bizonytalanság megnehezítheti a tárgyalásokat - tudósított a South China Morning Post.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Beüt a tejkatasztrófa 2026-ban Magyarországon: súlyos, amire készülni kell a boltokban

Beüt a tejkatasztrófa 2026-ban Magyarországon: súlyos, amire készülni kell a boltokban

A december végén bejelentett kínai vámok az uniós tejtermékekre végül akkora sokkot okoztak, hogy az európai tejpiac gyakorlatilag összeomlott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Colombia sees 'real threat' of US military action, president tells BBC

Colombia sees 'real threat' of US military action, president tells BBC

Gustavo Petro tells the BBC's Ione Wells that the United States is treating other nations as part of a US "empire", after Trump threatened Colombia with military action.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 19:42
Megosztja a szlovák társadalmat a sorkatonaság visszaállításának kérdése
2026. január 8. 13:22
Szintet lépett a megosztottság: ICE-ügynökök lelőttek egy amerikai nőt
×
×
×
×