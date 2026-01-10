Ez a hideg most nem lesz vicces, csak a nap mosolyog – videó

Kegyelmi pillanat jön az időjárásban, sem szél, sem csapadék nem lesz érdemben szombaton. Felhős idő várható, itt-ott ködfoltok lesznek. A fagy azért így is veszedelmes lesz, este pedig felkészülhetünk egy újabb hidegfrontra.

Ami a szombati időjárás részleteit illeti, egy keletre vonult ciklon hátoldalára kerültünk, ez okozza a hideget. Az éjszakai borús idő után zúzmarás, ködös reggelre ébredtünk, a hőmérsékleti mélypont -18 és -5 fok között alakult. A nap folyamán napos ég alatt is mindenhol fagy, -9 fok lesz a leghidegebb csúcs, a Dunántúlon lesz a legmelegebb, ott majdnem olvad, de csak majdnem.

Vasárnap hófúvásokra lesz készülni, megerősödik az északnyugati szél. Sok csapadék mostanság már nem lesz. A mínuszok maradnak, a jövő hét elején a havazás is visszatérhet.