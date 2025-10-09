ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 9. csütörtök
A 2023. október 19-i felvételen a Tesla amerikai elektromosautó-gyártó szalonjában állnak érdeklődők a Tesla Model 3 autójának malajziai bemutatóján, a Szelangor állambeli Damanszarában. A Tesla bevétele 2023. harmadik negyedévében nőtt, a nyeresége azonban csökkent amiatt, hogy az árcsökkentések hatására nőtt ugyan a cég autói iránti kereslet, de kedvezőtlenül alakította a nyereségmarzsot. A szeptemberrel záruló negyedévben a vállalat adózott eredménye 1,85 milliárd dollár lett, ami 44 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakában elért eredménynél. A részvényarányos nyereség 90 centről 53 centre esett.
Nyitókép: MTI/EPA/Fazry Ismail

Az "agresszív kínai konkurencia" miatt nem épít gyárat a Tesla Romániában

Infostart

Nem épül meg a cseh Tesla romániai üzeme - írja az economedia.ro a bukaresti pénzügyminisztérium közleménye alapján.

A pénzügyi tárca felbontotta a Tesla Energy Storage SRL-vel kötött finanszírozási szerződést. A cseh tulajdonban levő vállalat 50 millió euró (19,604 milliárd forint) értékű állami támogatást kapott volna egy napelemparkok és szélturbinák számára akkumulátorokat gyártó üzem felépítéséhez.

A 2000 munkahelyet teremtő beruházás összértéke 200 millió euró (78,418 milliárd forint) lett volna. A Tesla Energy Storage 2022-ben jelentette be, hogy évi 2 GWh termelési kapacitású akkumulátorgyárat épít a Délkelet-Romániában található Braila kikötővárosban.

Az eredeti tervek szerint az üzemnek idén már termelnie kellett volna, azonban tavaly a beruházó 2025 végére halasztotta az átadási határidőt.

A pénzügyminisztérium közlése szerint a Tesla Energy Storage a főleg az ázsiai piaci szereplők részéről megnyilvánuló "agresszív globális konkurenciával" indokolta, hogy visszalép a beruházástól.

A Tesla Energy Storage SRL az 1920-ban alapított, prágai székhelyű Tesla Energy Group része. A hét közép- és kelet-európai országban jelen levő, 23 vállalatot tömörítő cégcsoport megújuló energiával foglalkozik.

Eljön az idő, amikor a mesterséges intelligencia megírja a következő Krasznahorkai-regényt

"Eljön az idő, amikor a mesterséges intelligencia megírja a következő Krasznahorkai-regényt"
A Svéd Akadémia bejelentése szerint a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat a magyar író, Krasznahorkai László kapja. Az indoklás kiemelte, hogy a szerző a díjat „meggyőző és látnoki életművéért” kapja, amely „az apokaliptikus terror közepette is bizonyítja a művészet erejét”.
 

Az apokalipszis magyar mestere - Krasznahorkai László Nobel-díja

Orbán Viktor, Karácsony Gergely és az egész ország Krasznahorkai László Nobel-díját ünnepli

Újra van magyar Nobel-díjas

Halottaktól Churchillig, Afrikától Bob Dylanen át Krasznahorkai Lászlóig - Az irodalmi Nobel cirkalmas története

