Szakértő: a migrációs paktum igazságtalanul érinti Magyarországot, a feketeleves most jön, no meg Ciprus

Kettősséget lát a ciprusi soros elnökség direktívájában a Migrációkutató Intézet elemzője. Gönczi Róbert az InfoRádióban elmondta:

szeretnék azt, hogy szigorúbb legyen a migrációs politika,

ugyanakkor ők elkötelezettek a migrációs paktum mellett, szeretnének nem új jogszabályokat létrehozni, hanem ami benne van a paktumban, azt végrehajtani, a mentén előrelépni.

Ciprus helyzete ugyanakkor szerinte érthető is, egy migráció által súlyosan érintett ország, gyakorlatilag a legkönnyebb belépési pont a Földközi-tengeren.

„Ciprus lényegesen távolabb helyezkedik el a többi európai uniós tagállamtól. Közel-Keletről és Észak-Afrikából is nagyon könnyű a hozzáférés, ennek megfelelően az utóbbi tíz évben nagyon súlyos bevándorlási hullámmal kellett szembenézniük ott.”

Ennek megfelelően az Európai Bizottság Ciprust migrációs nyomás alatt álló országnak titulálta, ami azt jelenti, hogy támogatásra jogosultak a paktumon belül. Ennek megfelelően Ciprus elégedett a pozíciójával, szemben hazánkkal, amely szintén migrációs nyomással néz szembe, mégsem jogosult támogatásra. Teljesen érthető ezért a szakértő szerint, hogy Ciprusnak érdeke a paktum megvalósulása, ezáltal csökkenjen a rajtuk érzékelhető nyomás azáltal, hogy az európai szolidaritás keretei közt eltávolíthatnak migránsokat a területükről, és átvihetnek más uniós tagállamokba.

Ciprus törekvésével közben több tagállam is egyetért, azok, amelyeknek a paktum kedvező.

„Magyarország problémája éppen abból fakad, hogy több olyan állam is érdekelt a paktum megvalósításában, ahol szintén migrációs nyomással néznek szembe, de ezt el is ismerik az EU-ban. Nagyon kevés olyan ország van, amit olyan igazságtalanul érint a paktum, mint hazánkat. Talán csak a szomszédos Szlovákiát lehet ide sorolni vagy Csehországot, amely ugyan részlegesen kedvezményezett pozícióban találja magát, Andrej Babis ugyanakkor gyökeresen elutasítja a paktumot még ebben a formában is, nagyon hasonlóképpen, mint ahogy tette azt előző ciklusában is” – hangsúlyozta Gönczi Róbert.

A következő időszakban egy többfrontos konfliktus fog kialakulni Brüsszel és Budapest között arról, hogy miként haladjon tovább az EU a paktummal,

vélekedett a szakértő.

Magyarország szembe fogja találni magát olyan államokkal is, mint akár Ciprus, annak ellenére, hogy a cél mindkét ország számára ugyanaz lenne, pusztán másik útvonalon szeretnének eljutni ugyanahhoz a célhoz.

Életbe fog lépni

Az is biztos, hogy változtatás már nem lesz a paktumban – vélekedett az elemző. Ebben a formában, ahogy elfogadták 2024-ben, ezév júniusában életbe fog lépni.

„Ennek értelmében Magyarországnak is érvénybe kéne léptetnie a paktumot, itt ez alól már nem lehet kibújni, ugyanakkor meg lehet tagadni azt, hogy ezt végrehajtsa a magyar állam, de ebben az esetben azt veszélyezteti, hogy kötelezettségszegési eljárás indul vele szemben. A magyar kormány bírósági útra szeretné terelni a migrációs paktumot, ennek látjuk nyomait a különböző kormánynyilatkozatokban, és azt is látjuk, hogy ebből tagállami konfliktusok is születhetnek, hiszen más tagállamok nagyon elégedettek azzal a pozícióval, amit elfoglalnak, nem csak Ciprus és a déli államok, hanem több szomszédos ország is, például Ausztria, Horvátország, vagy akár Lengyelország is lényegesen jobb pozícióban van a paktumon belül, mint a nettó befizetőnek minősített Magyarország” – fogalmazott Gönczi Róbert.