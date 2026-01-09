ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 9. péntek
Autók és buszok a behavazott XIII. kerületi Róbert Károly körúton 2026. január 7-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Téli gumi, megfelelő ablaktörlő gumik, ablakmosó folyadék – Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor szerint a mostani időjárási körülmények között ezekről mindenképpen gondoskodniuk kell az autósoknak. A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere az InfoRádióban elmondta: elindulás előtt jó, ha felmérjük saját magunk és az autónk képességeit. Azt javasolja, takarítsuk le a havat az autónk tetejéről, mert ha ezt nem tesszük meg, fékezésnél akár nagyobb mennyiségű hó is lezúdulhat a szélvédőre, ami komoly balesetet is eredményezhet.

A rendkívüli hóhelyzetre való tekintettel újabb hasznos tanácsokkal kereste meg az InfoRádiót az elmúlt két nap tapasztalatait összegezve a Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere. Zsurzs Jenő azt javasolja, hogy mindenki alaposan takarítsa le az autóját, mielőtt útnak indul, ellenkező esetben nem látnak ki rendesen a kocsiból, továbbá arra is figyelmeztetett, hogy a jármű tetejéről fékezéskor lezúdulhat a hó, ami akár súlyos balesetet is okozhat.

A vezetéstechnikai instruktor úgy fogalmazott, a most tapasztalható időjárási viszonyok között nagyon fontos az emberi tényező és a helyes helyzetfelismerés, ezért nem ez az időszak a legalkalmasabb arra, hogy valaki „rutint szerezzen a Téli vezetéstechnika című tankönyvből”.

A legfontosabb teendők közé sorolta a téli gumi, a megfelelő ablaktörlő gumik és a téli ablakmosó folyadék használatát.

Ezek evidens dolgok, mégis sokan megfeledkeznek róluk. Ilyenkor nem ajánlott a vezetés sofőrbundában, kesztyűben vagy usankában, hanem érdemes olyan ruhában a volán mögé ülni, ami nem gátolja a mozgásunkat.

Zsurzs Jenő az elmúlt napokban rengeteg olyan autót látott az utakon, amelyeken „hósapka” volt, mert a sofőrök nem tisztították le, nem takarították le róla a havat. Ezt nagy hibának és balesetveszélyesnek nevezte, mert így „annyit látnak a vezetők, mintha egy harckocsiban ülnének”, márpedig – mint mondta – nem gyakorlótéren, hanem utakon, sztrádákon közlekednek. Nyilván nem kellemes dolog azzal indítani a napot, hogy lecsákányozzuk a jeget és a havat az autóról, de jelen körülmények között fontos, hogy ezt megtegyük, mert így lehet biztonságosan autózni.

„Takarítsuk le az autót, mert a bíróság előtt az nem lehet mentő körülmény, hogy azért okoztunk balesetet, mert nem láttunk ki az autóból. Ezt egy jó ügyvéddel sem úszhatjuk meg, ezért tegyünk meg mindent a biztonságos, nyugodt közlekedés érdekében” – tanácsolta Zsurzs Jenő. Mint mondta, sok olyan tényező van, amire van ráhatásunk, illetve több veszélyforrást ki lehet iktatni vagy el lehet kerülni. A legfontosabbnak azt nevezte, hogy addig el se induljunk az autóval, amíg nem látunk ki az ablakokon, és nem takarítottuk le a jármű tetejét. Figyelmeztetett, hogy

amint kellően átmelegszik a karosszéria, akár nagyobb mennyiségű hó is lecsúszhat a szélvédőre, ami „a vetőkártya szerint sem jelent sok jót”.

A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere szerint az útvonalválasztásnál is érdemes körültekintőnek lenni, illetve a megfelelő fórumokon, csatornákon tájékozódni. Az Útinform folyamatosan közli a legfőbb tudnivalókat, időben értesülhetünk az esetleges fennakadásokról.

Zsurzs Jenő azt javasolja, hogy

olyan utakon autózzunk, ahol nagyobb a forgalom, mert ezeken a szakaszokon nagyobb eséllyel járnak a hóekék,

így szerencsés esetben letisztított úton, terepen haladhatunk. A mostani időjárási körülmények között jobb elkerülni az emelkedős, lejtős utakat, ahol sokkal nagyobb a baleset- és csúszásveszély. A havas, jeges utakon nem ajánlott kockázatokat vállalni.

„Ha azt látjuk, hogy a lejtő alján 15 autó áll egymásba csúszva, akkor ne induljunk el tizenhatodiknak. Ilyenkor mégis miben lehet még bízni? A fizika nem viccel. Meg lehet próbálni megtréfálni a fizikát, de nem fog sikerülni” – figyelmeztetett a vezetéstechnikai instruktor.

Hozzátette: mindig mérjük fel a saját és az autónk képességeit. Nem szabad nekifutni a hótorlaszoknak, még akkor sem, ha terepjáróban ülünk, mert ha a jármű alja felül a hótorlaszra, akkor „nincs az az összkerékhajtás, differenciálzár vagy téli gumi, ami meg tudna menteni minket, hanem sajnos ott fogunk ragadni”. Zsurzs Jenő úgy fogalmazott, általában abból lesz a nagy baj, ha nagyon meg akarjuk mutatni a nagyvilágnak, a többi közlekedőnek vagy akár saját magunknak, hogy nekünk minden sikerül.

„Lassan járj, tovább érsz”

A legtöbb szakember azt tanácsolja az autósoknak, hogy vezessenek lassan és megfontoltan a havas, csúszós úton. Zsurzs Jenő ezzel kapcsolatban azt mondta, a lassú az nem egy egzakt megfogalmazás, nem társítható hozzá szám vagy adat, ráadásul mindenkinél máshol húzódik az ingerküszöb vagy a határ. Inkább azt tanácsolja, hogy

akkor se előzzünk jelen körülmények között, ha úgy ítéljük meg, hogy túl lassan haladnak előttünk.

Megjegyezte: most különösen igaz az a mondás, hogy lassan járj, tovább érsz.

Arra is kitért, hogy ha már elindultunk az autónkkal a havas időben, csak akkor álljunk meg, ha nagyon szükséges vagy fontos, mert nem lehet kizárni, hogy „soha többet nem fogunk tudni újra elindulni”. Mint mondta, a lendület kitart egy ideig, de ha megállunk, utána könnyen a hó fogságába kerülhetünk.

Külön műfajnak nevezte a téli vezetést, főleg a hóesésben. „Érdemes benne elmélyülni, de ha most szeretné valaki elmélyíteni a tudását valamilyen néptelen helyen, akkor csak magának okoz bosszúságot, ha elakad a nagy hóban” – zárta gondolatait a vezetéstechnikai instruktor.

(A nyitóképen: autók és buszok a behavazott XIII. kerületi Róbert Károly körúton 2026. január 7-én.)

