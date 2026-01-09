ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.63
usd:
331.61
bux:
116510.12
2026. január 9. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Varga Ádám kapust (b5) köszöntik csapattársai születésnapja alkalmából a Ferencváros edzésén a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőbe jutásért játszott másnapi, Viktoria Plzen elleni mérkőzés előtt az FTC-MVM Sportközpontban 2025. február 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Bajban a Fradi: kezdődik a kapuskeringő

Infostart / MTI

Féléves kölcsönjáték után visszatér a bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapatához Varga Ádám.

A 26 éves kapust a fővárosi klub hívta vissza, mivel posztján jelenleg nincs elég hadra fogható játékosa az együttesnek.

„Kapusaink jelenlegi egészségi állapota miatt – Dibusz Dénes rehabilitációját végzi, illetve Radnóti Dániel esetében egy sérülés miatt műtéti beavatkozásra van szükség, így jelenleg csak Gróf Dávid bevethető – úgy döntöttünk, élünk azzal a lehetőségünkkel, hogy Varga Ádámot azonnali hatállyal visszarendeljük” – nyilatkozott a klub honlapjának Hajnal Tamás sportigazgató.

A sportvezető hozzátette, hogy a hálóőr hamarosan csatlakozik majd a Spanyolországban edzőtáborozó csapathoz.

Varga az őszi idényében 18 bajnoki mérkőzésen és két kupameccsen védte a bajnokságban negyedik helyen álló DVSC kapuját.

„Örülünk, hogy Ádám remekül teljesített a Debrecenben, bizonyította, hogy milyen jó kapus, s egyenértékű versenytársa lehet kapusainknak” – mondta Hajnal Tamás.

(Nyitókép: Varga Ádám kapust (b5) köszöntik csapattársai születésnapja alkalmából a Ferencváros edzésén a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőbe jutásért játszott másnapi, Viktoria Plzen elleni mérkőzés előtt az FTC-MVM Sportközpontban 2025. február 12-én.)

Kezdőlap    Sport    Bajban a Fradi: kezdődik a kapuskeringő

labdarúgás

ferencváros

varga ádám

kapus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől

Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől
Téli gumi, megfelelő ablaktörlő gumik, ablakmosó folyadék – Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor szerint a mostani időjárási körülmények között ezekről mindenképpen gondoskodniuk kell az autósoknak. A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere az InfoRádióban elmondta: elindulás előtt jó, ha felmérjük saját magunk és az autónk képességeit. Azt javasolja, takarítsuk le a havat az autónk tetejéről, mert ha ezt nem tesszük meg, fékezésnél akár nagyobb mennyiségű hó is lezúdulhat a szélvédőre, ami komoly balesetet is eredményezhet.
 

Életveszélyes a helyzet, vegyük komolyan a riasztásokat

Bartal Tamás: itt az ónos eső, vigyázni kell, a só se nagyon segít

Járhatatlan utak, támad az ónos eső birodalma, és ez csak az egyik baj – videó

Sorra fagynak be a tavak, de...

Ha a Normafára készül, erről mindenképp tudnia kell!

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Itt az előrejelzés az egész hétvégére is, kegyetlen idő lesz

Rászervez a hidegre a MOHU is

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyernél egy éves Signature PRO előfizetést? Most itt a lehetőség!

Nyernél egy éves Signature PRO előfizetést? Most itt a lehetőség!

Közös befektetői kutatást végez a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a Portfolio, a kérdőív kitöltői között egy Tesla élményvezetést, illetve 5 darab 1 éves Signature PRO előfizetést is kisorsolunk. Vegyél részt a felmérésben a kérdőív kitöltésével, és nyerd el te az értékes jutalmak egyikét!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem az OTP volt a nap nyertese, mutatjuk, mi mozgatta a BUX-ot

Nem az OTP volt a nap nyertese, mutatjuk, mi mozgatta a BUX-ot

A részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More protests erupt in Iran as supreme leader accuses crowds of 'trying to please Trump'

More protests erupt in Iran as supreme leader accuses crowds of 'trying to please Trump'

The country is under a nationwide internet blackout after almost two weeks of widespread anti-government protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 9. 16:58
Vitorlázás: sikeres magyar évkezdés
2026. január 9. 12:40
Szoboszlai Dominik: úgy érzem, most vagyok a karrierem eddigi csúcsán
×
×
×
×