Bajban a Fradi: kezdődik a kapuskeringő

A 26 éves kapust a fővárosi klub hívta vissza, mivel posztján jelenleg nincs elég hadra fogható játékosa az együttesnek.

„Kapusaink jelenlegi egészségi állapota miatt – Dibusz Dénes rehabilitációját végzi, illetve Radnóti Dániel esetében egy sérülés miatt műtéti beavatkozásra van szükség, így jelenleg csak Gróf Dávid bevethető – úgy döntöttünk, élünk azzal a lehetőségünkkel, hogy Varga Ádámot azonnali hatállyal visszarendeljük” – nyilatkozott a klub honlapjának Hajnal Tamás sportigazgató.

A sportvezető hozzátette, hogy a hálóőr hamarosan csatlakozik majd a Spanyolországban edzőtáborozó csapathoz.

Varga az őszi idényében 18 bajnoki mérkőzésen és két kupameccsen védte a bajnokságban negyedik helyen álló DVSC kapuját.

„Örülünk, hogy Ádám remekül teljesített a Debrecenben, bizonyította, hogy milyen jó kapus, s egyenértékű versenytársa lehet kapusainknak” – mondta Hajnal Tamás.

(Nyitókép: Varga Ádám kapust (b5) köszöntik csapattársai születésnapja alkalmából a Ferencváros edzésén a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőbe jutásért játszott másnapi, Viktoria Plzen elleni mérkőzés előtt az FTC-MVM Sportközpontban 2025. február 12-én.)