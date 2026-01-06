ARÉNA - PODCASTOK
eur:
384.59
usd:
328.89
bux:
116425.94
2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
Wagner Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője

2026. január 6. 18:00
2026. január 6. 21:30
„Orosz rulett” – Vezetéstechnikai tréner: ne most igyekezzünk rutint szerezni
2026. január 6. 21:18
Korányi G. Tamás: a legjobb befektetés ez volt tavaly
2026. január 6. 21:10
Napinfó - 2026. január 6.
2026. január 6. 21:06
Oeconomus: az OECD is értékeli a kormány gazdaságösztönző intézkedéseit
2026. január 6. 20:42
Szlovákia is rálépett a drágítás útjára, de részben visszafelé sülhet el az új szabályozás
2026. január 6. 18:30
A Szigma, a holnap világa 2026. január 6-ai adása
2026. január 6. 18:00
Wagner Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
2026. január 6. 16:48
Navracsics Tibor: minden települést megillet az önkormányzatiság joga
