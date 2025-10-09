ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott sajtóértekezleten a megbeszélésüket követõen a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

Itt a vége a gázai háborúnak? Donald Trump óriási bejelentést tett

Infostart

Donald Trump amerikai elnök szerdán este a Truth Social platformon bejelentette, hogy Izrael és a Hamász „aláírták” a béketerv első szakaszát, amely „nagyon hamar” lehetővé teszi az összes túsz szabadon engedését.

„Büszkén jelentem be, hogy Izrael és a Hamász egyaránt jóváhagyták béketervünk első fázisát. Ez azt jelenti, hogy minden túszt hamarosan szabadon engednek, és Izrael visszavonja csapatait egy egyeztetett vonalig, ezzel megkezdve az utat az erős, tartós és örök béke felé” – írta Trump az atv.hu összefoglalója szerint, hozzátéve: „Minden fél igazságos bánásmódban részesül. Ez nagyszerű nap az arab és a muszlim világnak, Izraelnek, a környező nemzeteknek és az Egyesült Államoknak. Áldottak a béketeremtők!”

A BBC szerint Izrael és a Hamász is megerősítette, hogy elértek egy egyezséget.

Nem sokkal a bejelentés után

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök úgy reagált: „Isten segítségével mindannyiukat hazahozzuk.”

Katar külügyminisztériuma megerősítette, hogy Izrael és a Hamász megállapodásra jutottak a gázai tűzszüneti terv első szakaszáról – számol be az Independent.

A nap folyamán Trumpot a külügyminiszter, Marco Rubio tájékoztatta egy Fehér Házban tartott eseményen a tárgyalások előrehaladásáról. Egy, a sajtóban megjelent fénykép tanúsága szerint Rubio egy cetlit adott át az elnöknek, amelyen ez állt: „Szükségünk van a jóváhagyásodra, hogy te jelentsd be elsőként a megállapodást a Truth Socialön.”

Trump elmondása szerint az esemény kezdése is azért késett, mert „a Közel-Keletről” folytatott egyeztetéseket a húszpontos békejavaslatról, amelyet a Hamász már részben elfogadott. A tárgyalásokon izraeli, hamászos, egyiptomi és más arab képviselők vesznek részt, köztük Jared Kushner és Steve Witkoff, akik szerdán érkeztek meg Egyiptomba, miközben a felek túsz- és fogolylistákat cseréltek.

Trump szerint a megbeszélések „nagyon közel” állnak a végső megállapodáshoz, és akár a hét végére megszülethet a béke.

Az elnök azt is kilátásba helyezte, hogy vasárnap Egyiptomba utazik, sőt, esetleg a háború sújtotta Gázába is ellátogat.

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt közölte, hogy Trump pénteken a Walter Reed katonai kórházban tartott találkozó után tér vissza Washingtonba, majd ezt követően „fontolóra veszi a közel-keletre való utazást”.

Izrael két éve, 2023 októberében indított hadműveletet Gázában a Hamász terrortámadásai után, amelyekben közel 1200 izraeli vesztette életét, és mintegy 250 embert ejtettek túszul. A gázai hatóságok szerint azóta több mint 67 000 ember, köztük legalább 19 000 gyermek halt meg az izraeli hadműveletekben.

A Hamász képviselői szerint a mostani tárgyalások középpontjában a harcok befejezése, az izraeli erők kivonása és a fogolycsere áll. Izrael követelése, hogy a Hamász adja le fegyvereit, továbbra is vitás pont, amelyet a palesztin szervezet a megszállás fennállásáig elutasít.

A Hamász által követelt szabadon bocsátandók listáján olyan ismert palesztin foglyok szerepelnek, mint Marván al-Barghúti és Ahmed Száadat, akik izraeli civilek haláláért elítélt vezetők.

Annak ellenére, hogy Trump a múlt héten felszólította Izraelt a bombázások leállítására, az izraeli hadsereg csak csökkentette a támadások intenzitását: gázai források szerint az elmúlt 24 órában nyolc ember vesztette életét izraeli légicsapásokban.

